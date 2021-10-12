Кошти пенсіонерів з ОРДЛО залишаються на їхніх банківських рахунках – Замлинський

Кошти пенсіонерів з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), які не змогли отримати нові банківські картки, очікуватимуть їх на банківських рахунках доти, доки вони не зможуть перетнути КПВВ та переоформити картки. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії повідомив 12 жовтня перший заступник міністра тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, коментуючи рішення «Ощадбанку» не продовжувати дію прострочених карт із 1 січня.

«Ніхто не скасовує зарахування на рахунок людині цих коштів. А скористатися вона зможе, коли прийде і отримає цю картку. Як тільки громадянин отримає нову карту, не важливо, буде це в лютому або березні, він зможе скористатися своїм банківським рахунком, і туди з періодичністю будуть зараховуватися гроші», – сказав Замлинський.

«Ближче до цього часу нам треба провести активну роботу щодо цієї ідентифікації. Якщо людина понад два місяці не користується карткою, то зрозуміло, що ця людина перебуває на тимчасово окупованій території і не може тривалий час покинути місце вимушеного проживання і приїхати це зробити. Треба залучати Червоний Хрест та інші гуманітарні організації», – зазначив він.

З 1 січня «Ощадбанк» припинить продовжувати дію прострочених банківських карток для переселенців. Попередні півтора року їхня дія продовжувалася через те, що підконтрольні Росії адміністрації блокують КПВВ. Вони продовжують робити це досі.