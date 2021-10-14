Донбасс. Главное за день: в Северодонецке первый военный парад

Коротко о главных событиях 14 октября, которые важны для украинского востока

В Северодонецке впервые прошел парад войск

Об этом сообщает Луганская обласная администрация. Парад приурочен ко Дню защитников и защитниц Украины. В шествии в сопровождении военной техники приняли участие военные из всех воинских частей, которые дислоцируются в Луганской области.

СБУ допросила задержанного боевика «ЛНР»

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина «служил» в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом. Его позиция неизвестна, есть только слова, сказанные на допросе, но оккупационная администрация признала его своим представителем. Напомним, накануне украинские военные задержали представителя группировки «ЛНР» с повязкой СЦКК. Подробнее – здесь.

Ситуация на фронте

Десять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 13 октября. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня на передовой было тихо. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

103-й российский «гуманитарный конвой» прибыл в Луганск и Донецк

Об этом сообщают так называемые «МЧС ДНР/ЛНР». Конвой, по данным информационных ресурсов группировок, доставил лекарства и медоборудование. Напомним, что Украина осуждает отправку российских так называемых «гуманитарных конвоев», так как они нарушают международные нормы и национальное законодательство.

Донетчина и еще 4 области находятся на грани «красной» зоны эпидопасности – данные МОЗ

Об этом в интервью Украинскому радио сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, ситуацию удается удержать за счет развертывания дополнительных коек. «Но ситуация постепенно ухудшается». Кузин отметил, что Минздрав ожидает пиковых нагрузок на систему здравоохранения во второй половине ноября.

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