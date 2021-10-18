Один – хорошо, а лучше – два. В Донецкой области собираются строить новые аэропорты для внутренних рейсов и уже называют приблизительные локации. Два аэропорта восточный регион потерял во время российской агрессии: вот, каким был и каким стал Донецкий , а вот, что осталось от Луганского. В конце октября власти Мариуполя надеются получить окончательный ответ от Министерства инфраструктуры относительно площадки для строительства аэропорта. А какие рассматривают? Как летное поле собираются защитить от возможных атак подконтрольных России группировок? Выясняло Радио Донбасс.Реалии.

Разговоры о том, что Мариуполю нужен аэропорт, ведутся по меньшей мере года три. Впервые открыто мысль о возобновлении авиаперевозок прозвучала в марте 2019 во время Совета регионального развития в Мариуполе. Правда, тогда акцент делался на Краматорске, как наиболее удаленном от зоны боевых действий. Тогда же представили макет регионального аэропорта, ориентированного на внутренние перевозки.

А вот уже в 2020-м в плане развития Мариуполя улучшение транспортного сообщения с крупными городами Украины было обозначено не только развитием железной дороги, но и строительством аэропорта. В феврале 2021-го о необходимости строительства уже двух аэропортов – на юге и севере области – заявил нынешний глава ВГА Донецкой области Павел Кириленко.

«Аеропорти потрібні як в Краматорську, так і в Маріуполі. Наприклад, у Маріуполі функціонує аеропорт, а облдержадміністрація розташована в Краматорську. Для того, щоб мені полетіти в Київ, я не буду користуватися Маріуполем, тому що відстань від Краматорська до Харкова ближча, ніж до Маріуполя. До Маріуполя – близько 300 км, а до Харкова – 190 км. Це я пояснив лише на своєму прикладі. Але саме так є і для багатьох людей. Шляхи до Києва – це і Маріуполь, і Краматорськ», – конец цитаты.

Воздушное сообщение необходимо Мариуполю для развития бизнеса и туризма, говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Аэропорт же должен быть построен на значительном расстоянии от линии огня, и по возможности защищен

«Люди привыкают к прообразу нового, европейского Мариуполя, в том числе через транспорт, через новые парки, через новую философию. Мы хотели бы расширять наши границы города Мариуполя, чтобы они ширились масштабами нашей страны Украины, и мы открыли тот потенциал, который, я считаю, еще до конца не раскрыт в Мариуполе, решив в том числе и наши логистические проблемы».

Но что с безопасностью? Аэропорт же должен быть построен на значительном расстоянии от линии огня, и по возможности защищен. В июне этого года мэрия заявила: ищет техническое решение по защите воздушного пространства, для этого проведут встречу со специалистами по безопасности из Израиля. Встреча эта состоялась, но детали переговоров пока не озвучили.

«Эта встреча проходила в закрытом формате. Просили много не комментировать на эту тему. Точно встреча была, и точно ведется дискуссия, и точно есть планы повысить безопасность относительно полетов на уровне Минобороны и конкретно города Мариуполя», – сообщил мэр.

Где могут построить аэропорт вблизи Мариуполя? Заявлены три локации: Мангуш, Стародубовка, Юрьевка, а выбор – за профильным министерством. Министр инфраструктуры Александр Кубраков обещает принять решение к концу октября. Мэр Бойченко говорит: вывод по безопасности должны сделать военные.

«Это район Мангуша, район вблизи поселка Стародубовка и Юрьевка – вот три локации, которые были предложены к возможному строительству будущего аэропорта. Сложно сегодня комментировать те решения, которые должны приниматься на уровне Министерства обороны и тех специализированных ведомств, которые отвечают за авиабезопасность. Мы верим, что до конца октября будет принято решение и мы поймем в какой из трех локаций начнется строительство будущего аэропорта, который «покроет» два города – Мариуполь и Бердянск».

А что думают об аэропорте мариупольцы? Собираются ли летать? Ведь сегодня самый быстрый поезд из Мариуполя в Киев идет 14 часов...

«Поскольку окончания войны я не вижу в ближайшие годы, пусть лучше аэропорт будет где-то в районе Мангуша, потому что здесь очень близко к фронту», – говорит житель Мариуполя, пенсионер Николай.

«Я сейчас чувствую себя более-менее защищенным, потому что я этой защитой занимаюсь, – отвечает Андрей, представитель более младшего поколения. – Если сравнивать 14-й год и сейчас, этот город безопасный. Мне очень важно, чтобы в городе был аэропорт, чтобы не надо было ездить в Днепропетровск и в Киев. Зайдут лоукосты, где билеты по 300 – 500 гривен, лети себе в Европу и все. У нас безвиз, биометрические паспорта, мы уже живем чуть-чуть в другое время. Я за четыре года 30 стран посетил»

Есть оптимисты и скептики, но в целом строительство аэропорта в городе одобряют, считая самолет хорошей альтернативой поезду.

«Очень было бы удобно, чтобы аэропорт был в Мариуполе. Чтобы с детьми не добираться с пересадками до того же Запорожья или Киева, потому что рейсы бывают разные. Было бы замечательно. Не важно где именно его построят, главное, чтобы в Мариуполе», – говорит жительница микрорайона «Восточный» Юлия.

Очень трудно: и поезда в обход едут, и много времени теряем в пути

«Мы привыкли, что всегда здесь был аэропорт, и пользовались им люди, летали в разные города. А сейчас очень трудно: и поезда в обход едут, и много времени теряем в пути. В наше время, когда расстояния должны быть сокращены, когда люди хотят и должны общаться, аэропорт, думаю, самый большой подарок. Вместо концертов для пенсионеров вот бы нам аэропорт!», – рассуждает пенсионерка Мария Димакова.

Аэропорта еще нет, а население уже обсуждает будущую стоимость перелетов: большинство уверено, что по приемлемой цене летать будут обязательно. Желание быстро перемещаться хотя бы в пределах Украины, а именно такой вариант предусматривается в программе развития Мариуполя, будет зависеть от многих факторов – пассажиропотока и цены в том числе. Власти утверждают, что уже есть предварительные договоренности с двумя авиакомпаниями, готовыми летать в Мариуполь. А подписанное Украиной соглашение о свободном авиационном пространстве (САП – ред.) может значительно повлиять на ценовой вопрос. Что же касается безопасности, то у жителей есть вполне обоснованное предложение, как потратить государственные деньги.

Денис, житель Мариуполя: «Я – коммерсант и люблю деньги считать. Для меня строительство нового аэропорта в сорока километрах от существующего – абсолютная чушь. В аэропорте главное – взлетная полоса, у нас она есть. Постройка нового аэропорта оттянет очень много ресурсов и от города, и от государства, потому что это в любом случае должен быть совместный проект. Но, если государство хочет влиять на эту ситуацию, то может лучше повлиять на то, чтобы весь город уже обезопасить и вместе с ним аэропорт, чем один объект выносить в безопасную зону, а второй здесь оставить?».

Защитная система по типу израильского «Железного купола» для возобновления полетов над Марипуполем обойдется примерно в 50 миллионов евро. Об этом в июне этого года сообщил заместитель городского головы Сергей Захаров в эксклюзивном интервью «Мариуполь.City».

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