Зеленський висунув ідею обміну Медведчука, той відповів, що його це «не цікавить»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у державній зраді народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука можна було б обміняти на утримуваних Росією українців, якщо б Москва підтвердила, що він має російське громадянство.

«Медведчук – громадянин України, тож до нього застосовують українське законодавство. З іншого боку, якби Росія підтвердила, що у Медведчука є російське громадянство, то цілком можливо. Тоді б ми із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули можливості обміну Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні», – заявив Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV, уривок якого оприлюднили ввечері 17 жовтня.

Зі свого боку, Медведчук відповів, що його ця ідея, яку він назвав «неспроможною», не цікавить.

«У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я – громадянин України і буду ним, незважаючи на незаконний, злочинний тиск, який здійснюється сьогодні на мене владою. А фабрикацію кримінальних справ розглядаю виключно як незаконне кримінальне переслідування і політичні репресії», – йдеться в заяві Медведчука, оприлюдненій на сайті ОПЗЖ.

Печерський районний суд Києва обрав 12 жовтня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку.

Медведчук уже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в’язниці.

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.