Перед судовим засіданням політик заявив, що усі плівки, які демонструвалися раніше, змонтовані, а справа сфабрикована. Прокуратура просить арешт терміном на 2 місяці або альтернативний запобіжний захід – грошову заставу в розмірі один мільярд гривень. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 8 жовтня повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується статей про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.