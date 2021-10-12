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«Усі плівки змонтовані» – Медведчук про підозру у державній зраді (відео)

«Усі плівки змонтовані» – Медведчук про підозру у державній зраді (відео)
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«Усі плівки змонтовані» – Медведчук про підозру у державній зраді (відео)

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У вівторок 12 жовтня Печерський районний суд Києва розглядає запобіжний захід лідеру «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку

Перед судовим засіданням політик заявив, що усі плівки, які демонструвалися раніше, змонтовані, а справа сфабрикована. Прокуратура просить арешт терміном на 2 місяці або альтернативний запобіжний захід – грошову заставу в розмірі один мільярд гривень. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 8 жовтня повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується статей про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій.

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