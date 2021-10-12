Прокуратура оскаржить запобіжний захід Медведчуку – ОГП

Прокуратура оскаржить запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, який підозрюється в зраді і сприянні терористам, повідомили ввечері 12 жовтня в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

«За результатами розгляду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри народному депутату України у державній зраді та вчиненні за попередньою змовою групою осіб сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України). Проте судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді цілодобового домашнього арешту», – зазначено в повідомленні.

На думку прокурорів, такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори оскаржуватимуть його в апеляційному порядку і наполягатимуть на утриманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.

Печерський районний суд Києва обрав 12 жовтня запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку.

«У задоволенні клопотання (сторони обвинувачення – ред.)... відмовити, застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – йдеться в ухвалі суду.

Термін дії запобіжного заходу – до 7 грудня 2021 року.

Медведчук уже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в’язниці. Серед висунутих йому раніше звинувачень:

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.