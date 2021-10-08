У Зеленського створюють «димову завісу» – в партії Порошенка відреагували на звинувачення Баканова

Представники української влади відпрацьовують «версію причетності Порошенка та Гонтаревої» до нової справи Медведчука, щоб відвернути увагу від витоку документів Pandora Papers та інших актуальних подій. Про це йдеться в оприлюдненій 8 жовтня заяві партії «Європейська солідарність», яку очолює п’ятий президент України.

«Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком… Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів», – ідеться в заяві.

Раніше 8 жовтня голова СБУ Іван Баканов заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Водночас, за словами Баканова, наразі немає підстав вручати підозри ще комусь.