Зеленський і соратники могли бути причетні до переказів 40 млн дол від структур, пов’язаних із Коломойським – «Слідство.Інфо»

Проєкт журналістських і громадянських розслідувань «Слідство.інфо» повідомляє у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

«Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників», – вказують розслідувачі.

Повідомляється, що понад 600 журналістів з усього світу упродовж року досліджували 11,9 мільйонів офшорних документів, які стали публічними після витоку, так звані Pandora Papers.

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші – ці кошти могли бути частиною операції з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Документи підтверджують, що у 2012 році «кварталівці» зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. Досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного «кварталівця» — сценариста і режисера продуктів студії Андрія Яковлева. Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній голова СБУ Іван Баканов. Саме він, вказують розслідувачі, підписав так звану «трастову декларацію» — документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії. Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

«Водночас офшорні компанії, які, ймовірно, перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з «Приватбанку», співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський. Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», переказ грошей відбувався через кіпрську філію «Приватбанку» — ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників «95 кварталу» мала рахунок у цьому банку. Тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей», – пояснюють журналісти «Слідство.Інфо».

Журналісти запевняють, що намагалося отримати коментарі від усіх фігурантів розслідування, але відповідь отримали лише від Бориса Шефіра, який заявив, що почав закривати офшорну частину бізнесу. Також журналісти кажуть, що не змогли отримати позицію від Володимира Зеленського, а в його канцелярії повідомили, що «відповіді не буде».

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Позаторік народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що 41 мільйон доларів з «Приватбанку» за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії «Квартал 95» Володимира Зеленського. Тоді він не назвав джерела, але виклав у мережі номери контрактів і дати банківських переказів.

Критики Зеленського неодноразово закидали чинному президенту лояльність до Ігоря Коломойського, з телеканалом якого нинішній голова держави співпрацював до свого обрання навесні 2019 року. Саме в ефірі «1+1» у новорічну ніч Зеленський оголосив, що має намір балотуватися на посаду президента України. Коломойського називають творцем і спонсором президентства Володимира Зеленського (хоча і він, і сам Зеленський це заперечують).