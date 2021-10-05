Зеленський і офшорна «скринька Пандори»: як вплинули на Україну Pandora Papers

В Україні набирає обертів скандал про фінансові транзакції між нібито офшорними фірмами Володимира Зеленського, який нині є президентом, та олігарха Ігоря Коломойського. Журналісти-розслідувачі виявили ці факти, досліджуючи масив документів про офшори (Pandora Papers). Вони не виключають, що Коломойський платив Зеленському коштами, виведеними з «Приватбанку». В ОП та в Офісі генпрокурора запевняють, що в цих даних немає нічого нового і що вони, навпаки, свідчать про непричетність Зеленського до бізнесу після обрання його президентом. Опозиція вважає «офшори Зеленського» ударом по зовнішньополітичному іміджу України. Але вплив скандалу на внутрішньоукраїнські процеси експерти оцінюють неоднозначно.

Провідні світові медіа, а також низка українських ЗМІ активно обговорюють офшорний скандал, в якому поруч згадують ім'я президента Володимира Зеленського, голову СБУ Івана Баканова та олігарха Ігоря Коломойського.

Йдеться про масштабний витік документів про офшори (Pandora Papers), в яких згадуються представники влади цілої низки країн. Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» запевняють, що знайшли в цьому масиві даних бізнес Володимира Зеленського, захований в офшорах, та неоднозначні фінансові транзакції, які він проводив.

Суть розслідування

Офшорні компанії Володимира Зеленського та його оточення з 2012 року отримали 40 мільйонів доларів від офшорних компаній Ігоря Коломойського, зазначають журналісти.

Переказ коштів відбувався саме через «Приватбанк», його кіпрську філію, додають вони.

Одна з компаній Зеленського також тримала гроші в «Приватбанку», йдеться далі. Через ці та інші ознаки розслідувачі припустили, що фірма могла брати участь у виведенні грошей з банку.

Номінальним власником офшорних компаній лідерів проєкту «Квартал-95» був Іван Баканов, нині – голова СБУ, зауважуть розслідувачі.

Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців», мовиться в розслідуванні. Про те, що реальними власниками є саме вони, йдеться в таємній «трастовій декларації», яку підписав Баканов, йдеться далі.

Зеленський отримував дивіденди від однієї з офшорних фірм вже після того, як формально продав свою частку в ній, наголосили розслідувачі.

Журналістка «Слідство.Інфо», авторка розслідування «Офшор-95» Олена Логінова констатує, що Володимир Зеленський «попався» на тому ж стилі ведення бізнесу, в якому звинувачував свого попередника Петра Порошенка.

Зеленський після виборів намагається отримувати дивіденди, вже вийшовши з офшорної компанії

«Ми бачимо людину, яка критикувала Порошенка за ведення бізнесу, будучи при владі. Хоча він сам під час передвиборчої кампанії та після другого туру виборів намагається отримувати дивіденди, вже вийшовши з офшорної компанії, – пояснює розслідувачка нюанси «фінансових оборудок у системі офшорних компаній Зеленського та його оточення». – Я думала, що на це буде якась відповідь від Офісу президента, від Сергія Шефіра, першого помічника президента, від самого президента, від юриста, який підписував документи».

За словами Олени Логінової, документи про зміну номінальних власників компаній підписували вже після фактичної перемоги Зеленського на виборах.

Втім, автори розслідування не роблять висновків, порушував Зеленський закон під час «оборудок» в офшорах чи ні. Для цього, на їхню думку, потрібно більше інформації.

Про це говорять і фінансові експерти.

«Я думаю, що нічого кримінального там нема. Якщо є проблеми – то скоріше моральної чи політичної площини», – відповів Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Водночас він бачить дві проблеми: перша: незрозуміло, як Володимир Зеленський, вже не будучи номінальним власником бізнесу, отримує за нього дивіденди, і друга проблема – «зв'язок із олігархом Ігорем Коломойським через отримання 40 мільйонів доларів від пов'язаних компаній».

Реакція ОП: «Показово, що журналісти не «накопали» взагалі нічого за період після інавгурації»

В Офісі президента назвали розслідування про офшорні транзакції Зеленського та Коломойського поверненням до звинувачень, які лунали під час президентських перегонів-2019 і на які «дефіциту відповідей не було».

Так відреагував на розслідування в коментарі УНІАН радник керівника ОП Михайло Подоляк.

«Якщо пригадати перебіг передвиборчої кампанії 2019 року, то все, що зараз озвучується, тоді вже звучало на різних рівнях. Фактично сьогодні відбулось повернення у змістовне поле тодішніх виборів. Жодного дефіциту відповідей на звинувачення від опонентів в 2019 році не було – усе отримувало належні реакції», – зазначив він.

На думку Подоляка, ключовим моментом є те, що після інавгурації Зеленський не займається бізнесом. Так радник глави ОП відповів у коментарі «Суспільному».

Президент бездоганно виконує всі норми антикорупційного законодавства

«У «офшорному» матеріалі йдеться про бізнес-події 2012 року і раніше, про бізнес, який, до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або з державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не «накопали» взагалі нічого за період після інавгурації у 2019 році, – сказав радник керівника Офісу глави держави. – Це абсолютно чітко свідчить, що президент бездоганно виконує всі норми антикорупційного законодавства».

За його словами, для суспільства діяльність «Студії «Квартал 95» «була і залишається цілком зрозумілою».

Михайло Подоляк пояснив, що на початку 2010-х років, коли «при владі Януковича, а потім і Порошенка постійно обговорювалися перспективи захоплення тих або інших телеканалів, медійних проєктів, підприємств з інших галузей», бізнес шукав юридичні інструменти для свого захисту, в тому числі «за допомогою законних механізмів в іноземних юрисдикціях».

Радник керівника ОП додав, що нинішнє реформування країни знімає ці загрози для бізнесу та прибирає потребу в офшорних інструментах.

«Ще раз повторю: ніякого використання бюджетних коштів чи космічного адмінресурсу з боку членів команди «Кварталу» ніколи не було», – підсумував Подоляк свою розмову з УНІАН.

Ірина Венедіктова: «Для правоохоронної системи цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом»

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова прокоментувала оприлюднену «Слідством.Інфо» інформацію про можливу причетність Володимира Зеленського та його соратників до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Достовірність матеріалу – черговий знак питання

«Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топ-менеджменту держави. Як юрист і людина, що обіймає посаду генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації. Єдине, що можу сказати – лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності «Приватбанку», давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше і перевіряється зараз практично «під мікроскопом». Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно», – написала Венедіктова у фейсбуці.

Вона обурилася тим, що в фільмі нібито звучить натяк на те, що в Офісі генпрокурора відтягують розслідування справ, пов’язаних з «Приватбанком».

Автор намагається натякнути , що Офіс генпрокурора «пригальмовує» розслідування справ із орбіти «Приватбанку»

«Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс генпрокурора в певній мірі «пригальмовує» розслідування справ із орбіти «Приватбанку». Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність – чиста спекуляція», – наголосила генеральна прокурорка.

Вона додала, що «взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень».

За словами Венедіктової, журналісти «Слідство.Інфо» заявили, що в ОГП проігнорували їхній запит, тоді як, зауважила вона, прокуратура на запит відповіла.

«Вибачте, але Офіс генпрокурора не працює і не може працювати на художній результат і глядацькі симпатії від переглядів фільмів вашого авторства. Природно, що така інформація на цьому етапі є закритою і ніхто не в праві її надати, не порушивши закон, про що добре знають детективи і прокурори. Але твердження, що запит журналістів був проігнорований – помилка, яку я прошу виправити», – написала генеральна прокурорка.

Реакція опозиції: «Україна фігурує в світі як держава, чий лідер причетний до глобальної корупції»

Попередній президент України Петро Порошенко, головний опонент Зеленського на минулих виборах, звинуватив його в тому, що «Україна фігурує в світі як держава, чий лідер причетний до глобальної корупції спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським».

«Йдеться про те, що спільно з Коломойським 40 мільйонів доларів були вкрадені. І з 2019 року це не розслідувалося, бо вище керівництво країни пов'язане з керівництвом СБУ, яке брало участь у цих злочинах, і зі стовідсотково своїми керівниками правоохоронних органів», – обурюється Порошенко.

Який під час своєї каденції теж «засвітився» в іншому офшорному скандалі – Panama Papers. І якого тоді звинувачував у цьому Зеленський – фігурант нинішнього офшорного скандалу.

Оптимізація податків, зокрема, за допомогою офшорів є поширеною практикою, визнає в ефірі Радіо Свобода народна депутатка від «Голосу», член групи «Справедливість» Олександра Устінова.

«Чи в нас всі використовують мінімізацію податків? Так, на жаль. І тут більше питання – що робить влада для того, щоб так надалі не робилося. В нас не переглядається податкова база, і в нас надалі це робитимуть. Тому що в Україні а) незахищений бізнес, б)величезні податки», – пояснює депутатка.

Проте вона бачить етичну проблему в тому, що «президент Зеленський користувався послугами офшорів». На її думку, метою цього могла бути як мінімізація податків (як це робить більшість українського бізнесу), так і приховування своєї власності або коштів сумнівного походження.

Внутрішньополітичний ефект: суттєвого падіння рейтингу не буде?

Скандал про «отримання коштів офшорними фірмами Зеленського від структур олігарха Ігоря Коломойського» припав на період міжвиборчого затишшя, тож він навряд чи суттєво похитне позиції чинної влади, припускає політтехнолог Олексій Голобуцький. По-друге, фінансові оборудки представників влади в офшорах в Україні давно нікого не дивують, уточнює він в коментарі Радіо Свобода.

«Людина, що прийшла до влади на боротьбі з офшорами, сама веде бізнес в офшорах. Це підмиває рейтинг Зеленського. Але невідомо, чи це доб'є рейтинг повністю, бо в Зеленського специфічний виборець», – наголошує політтехнолог.

Подібну оцінку робить і експерт з протидії корупції, голова організації State Watch Гліб Канєвський. Він бачить для цього ще декілька причин: серед них і той факт, що типові виборці Зеленського, на його думку, не надто цікавляться журналістськими розслідуваннями.

«За моїми спостереженнями – це жодним чином не вплине ні на політичний курс влади, ні на поточний рейтинг глави держави. Тому що це розслідування не є форматом, здатним зацікавити цільову аудиторію, яка підтримує Зеленського, – прогнозує експерт. – Водночас опозиція сприйняла «офшорні новини» про Зеленського «на ура» – вона довго обговорюватиме їх та збиратиме нові підтвердження оприлюднених даних».

Зеленський, як виглядає, «займається саме тим, в чому звинувачує своїх політичних опонентів, але в значно гіршій формі», вважає український дипломат, колишній міністр інфраструктури і один із системних противників Коломойського Володимир Омелян. Він зауважив у розмові з Радіо Свобода, що інформація про «оборудки фірм Зеленського і Коломойського» в Pandora Papers має і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний ефект.

«Морально-етично президент виглядає дуже негідно. З матеріалів розслідування бачимо, що компанії, до яких причетний Зеленський, здійснювали транзакції коштів Коломойського. Це кошти, вкрадені в «Приватбанку», про що є відповідні справи ФБР та НАБУ. До того ж, купувати квартири в Лондоні під час війни – це не найкраще, що може робити кандидат у президенти чи президент. Третє: компанії Зеленського в Україні мають мінімум співробітників та є збитковими. А його офшори при цьому заробляють непогані гроші. І він ці гроші ховає від оподаткування в Україні», – наголошує Володимир Омелян.

Він закликає Володимира Зеленського «вийти до українців і все пояснити».

Чи матиме цей офшорний скандал віддалені політичні наслідки?

Більшість експертів, з якими поговорило Радіо Свобода, не очікують, що нині почнеться відтік політиків із провладної політичної команди. Подальша ситуація буде залежати і від того, наскільки потужно розгортатиметься скандал, і від реакції, яку обере Банкова, пояснює Олексій Голобуцький.

Ці новини прозвучали не в електоральний період

«В «Слузі народу» майже немає потужних політичних фігур. Про них ми забудемо після наступних виборів... До того ж, ці новини прозвучали не в електоральний період. Проте опозиція намагатиметься роздмухати цю справу. Якщо в неї вийде – у оточення Зеленського може виникнути думка піти на компроміс та з кимось поділити владу. Або – йти шляхом закручування гайок та вичищення всіх незгодних»,– припускає політтехнолог.

Гліб Канєвський та Володимир Омелян, зі свого боку, не очікують відтоку провладних політиків до опозиції.

Зовнішня політика: світ дедалі менше вірить у боротьбу Зеленського з олігархами?

Між тим, усі експерти-співрозмовники Радіо Свобода говорять про потужний зовнішньополітичний ефект від офшорного скандалу, де згадують Зеленського і Коломойського. І виділяють тут кілька аспектів:

Цю інформацію активно висвітлюють провідні світові медіа (про це згадує, зокрема, Олексій Голобуцький).

Ці новини погіршують зовнішньополітичний імідж України загалом (всі опитані експерти).

Заяви Зеленського на міжнародних майданчиках про реформи в Україні та про боротьбу з олігархами раніше викликали стриманий оптимізм, а віднині виглядають зовсім непереконливо (Володимир Омелян, Олексій Голобуцький).

Збільшується актуальність кримінального переслідування Ігоря Коломойського на міжнародному рівні, зокрема і «за виведення коштів з «Приватбанку» та їхнє «відмивання». (Гліб Канєвський, Володимир Омелян).

Проте в Україні з кримінальними справами щодо «незаконних оборудок» Коломойського та представників влади, кажуть, – не все так однозначно.

Експерт: «У справах щодо Коломойського – жодного прогресу»

Офшорний скандал, де згадують Зеленського і Коломойського, нагадує про головну проблему – відсутність прогресу у справах «про розкрадання коштів вкладників «Приватбанку», наголошує Гліб Канєвський:

«Мене цікавить доля кримінальних проваджень НАБУ, які розслідують розкрадання коштів «Приватбанку». В них нічого не відбувається. А час для таких справ – це найгірше. Я бачив реакції генпрокурорки Ірини Венедіктової, що ці факти (з документів Pandora Papers) давно відомі та опрацьовуються. Але ж це заледве 50% того, що вона мала сказати».

До того ж, особливість переважної більшості українських проваджень щодо «Приватбанку» – те, що «бенефіціар виведення коштів з банку, Ігор Коломойський, наразі не є в них ані підозрюваним, ані звинуваченим, та здебільшого навіть не є свідком, а про повернення вкрадених коштів вкладників досі не йдеться», вказує на проблему Гліб Канєвський.

«Найбільше мене, як громадянина України, цікавить питання: чи хтось понесе відповідальність за вкрадені активи? І чи хтось поверне їх? Адже були доведені збитки на суму понад 5 мільярдів доларів. Це приголомшлива цифра – її компенсували за рахунок державного бюджету», – нагадує експерт.

Чи пов'язане «зволікання» у справах з тим, що колишні бізнес-партнери Коломойського нині опинилися в СБУ та на Банковій? Гліб Канєвський вважає вкрай малоймовірним те, що співзасновники «Кварталу 95», ймовірно, отримували гроші як співучасники виведення коштів з банку. На його думку, тут ідеться саме про плату за кінопродукцію для медіаімперії Коломойського.

Проте саме одна з креатур Зеленського, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відповідальна за те, що в «справах «Приватбанку» немає прогресу, наголошує Гліб Канєвський.

«До генеральної прокурорки – довіри немає. Всі гучні, корупційні справи, ініційовані як за минулої, так і за нинішньої влади, при Венедіктовій стоять на місці. Тож ніхто не несе відповідальності за корупцію ні по старих, ні по нових справах. І справи щодо «Приватбанку» та Коломойського – лише одна точка в загальній пасивній лінії, яку зайняв Офіс генпрокурора», – вважає голова організації State Watch.

Венедіктова ж, як повідомлялося, обурилася тим, що в фільмі-розслідуванні нібито звучить натяк на те, що в Офісі генпрокурора відтягують розслідування справ, пов’язаних з «Приватбанком», і додала, що «взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень».

Масштабний витік документів про офшорні компанії, так звані Pandora Papers, оприлюднили 3 жовтня.

Журналісти отримали доступ до майже 12 мільйонів конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги у таких країнах, як Британські Віргінські острови, Панама, Беліз, Кіпр, Об'єднані Арабські Емірати, Сінгапур та Швейцарія. Команда з понад 600 журналістів із 150 засобів масової інформації провела два роки, вивчаючи їх, відстежуючи джерела та досліджуючи судові справи й інші публічні документи у десятках країн.

Проєкт журналістських і громадських розслідувань «Слідство.інфо» повідомляє у своєму фільмі-розслідуванні під назвою «Офшор 95», що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

«Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників», – вказують розслідувачі.

Як йдеться у фільмі-розслідуванні, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші – ці кошти могли бути частиною операції з виведення та відмивання грошей «Приватбанку».

Журналісти запевняють, що намагалися отримати коментарі від усіх фігурантів розслідування, але відповідь отримали лише від Бориса Шефіра, який заявив, що почав закривати офшорну частину бізнесу. Також журналісти кажуть, що не змогли отримати позицію від Володимира Зеленського, а в його канцелярії повідомили, що «відповіді не буде».