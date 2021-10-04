Головне на ранок: Pandora Papers та матч «Динамо» і «Шахтаря»

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами у Трускавці, у ЄС заявили, що Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу, у Росії зафіксували рекордну денну смертність від COVID-19, оприлюднені Pandora Papers, де фігурують українці, «Динамо» та «Шахтар» не визначили переможця.

Зеленський зустрівся з журналістами у Трускавці

Президент України Володимир Зеленський у неділю зустрівся з журналістами у Трускавці, де проходив з’їзд його партії «Слуга народу». відповідаючи на питання, Зеленський, зокрема, прокоментував ДТП за участі «слуги народу» Олександра Трухіна. Також президент заявив, що збирається добиватися видачі з Грузії Міхеїла Саакашвілі, і відреагував на інформацію про відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради.

Боррель: Афганістан перебуває на межі соціально-економічного колапсу

Афганістан перебуває на межі краху соціальної та економічної системи, що може завдати шкоди як населенню країни, так і регіональній безпеці. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Він зазначив, що для уникнення найгіршого сценарію від «Талібану» вимагатимуть дотримання умов, які дозволять збільшити міжнародну допомогу.

У Росії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

У Росії минулої доби, 2 жовтня, зафіксували рекорд смертності від COVID-19 від початку пандемії – померли 890 людей. Попередній максимум, за офіційними даними, виявили 1 жовтня. Тоді померли 887 осіб. Крім того, вперше від початку пандемії в країні зареєстрували понад шість тисяч летальних випадків за тиждень. Зростає і статистика захворюваності. Минулої доби російський оперативний штаб зафіксував 25 769 нових випадків, найбільше – у Москві.

У Pandora Papers фігурують Зеленський, Коломойський та Герега – «Слідство.Інфо»

У неділю, 3 жовтня, були опубліковані результати вивчення Pandora Papers – мільйонів офшорних документів, які стали публічними після витоку. В Україні їх оприлюднило «Слідство.Інфо». За їхніми даними, президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Також зазначається, що власник мережі супермаркетів «Епіцентр» і депутат Верховної Ради Олександр Герега володіє бізнесом в окупованому Росією Криму.

Чемпіонат України: «Динамо» і «Шахтар» зіграли внічию

У матчі десятого туру української Прем’єр-ліги ввечері 3 жовтня «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк) розійшлися нічиєю. В рамках так званого «українсього класико» «біло-синім» і «гірникам» так і не вдалося відкрити рахунок. Після 10 турів кияни продовжують очолювати турнірну таблицю з 26 очками. «Шахтар» – другий з 23 очками у активі. Третю сходинку посідає полтавська «Ворскла».