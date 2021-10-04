Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим тиші – штаб ООС

У штабі заявили, що втрат серед українських військових немає

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Обстріли зафіксували поблизу Лебединського, Водяного на Приазов’ї та Новолуганського.

У штабі заявили, що втрат серед українських військових немає.

Від початку доби порушень режиму тиші не фіксували.

На ресурсах незаконних збройних угруповань «ЛДНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG