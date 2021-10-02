Військовий поранений на Донбасі 2 жовтня – штаб ООС

Український військовий зазнав осколкового поранення на Донбасі 2 жовтня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – середньої важкості», – йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру ООС, станом на 17:00 2 жовтня на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків, два з яких – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Обстріли велися біля Новозванівки, Мар’їнки, Станиці Луганської – з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм, ручних протитанкових гранатометів, протитанкового ракетного комплексу.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування, повідомили у штабі ООС.

У пресцентрі ООС заявили, що військові відкривали вогонь у відповідь, «застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.