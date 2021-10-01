Троє загиблих за тиждень. Де на лінії розмежування найбільша небезпека?

30 вересня на лінії розмежування – черговий загиблий український військовий. Лише за останній тиждень – вже третій.

Двоє військових загинули від обстрілів, один –​ через підрив на невідомому вибуховому пристрої. Щодня є поранені. Радіо Донбас.Реалії проаналізувало, які ділянки лінії розмежування саме зараз – найбільш «гарячі» та небезпечні.

Згідно з щоденними зведеннями з лінії розмежування, найбільше під обстріли потрапляли ділянки біля Золотого-4, Лебединського, Водяного (Приазов’я). Не менше 5-ти разів за тиждень.

Кілька разів обстрілювали район Нью-Йорка, Мар’їнки, Попасної, Катеринівки, Кримського, Павлополя.

Також у зведеннях йдеться про обстріли біля Верхньоторецького, Причепилівки, Широкиного, Шумів, Новотошківського та Кам’янки.

На цій карті добре видно, які ділянки вирізняються найбільш активною стріляниною. (дочекайтесь завантаження).

Червоним відмічені найбільш небезпечні ділянки.

Помаранчевим ті, на яких був більше, ніж один обстріл за тиждень.

Синім – місцевості, які зустрічаються у зведеннях штабу ООС по одному разу.

Якщо оцінити місця, що найчастіше згадуються у звітах, то «найгарячішими» залишаються 3 ділянки: Приазов’я, район «Світлодарської дуги» та ділянка Донецько-Горлівської агломерації.

Тим часом, підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР» звинувачують українську сторону у порушеннях «режиму тиші». Так, наприклад, інформаційні ресурси угруповання «ЛНР» стверджують, що ЗСУ порушили його 41 раз за вересень.

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