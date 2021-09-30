Донбасс. Главное за день: очные переговоры ТКГ, Донецку вернули комендантский час

Коротко о главных событиях 30 сентября, которые важны для украинского востока

Украина поддерживает возвращение к очному формату переговоров ТКГ, но не в Минске.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин, в коментарии «Интерфакс-Украина». По его словам, ключевым моментом является конфиденциальность переговоров. Костин отметил, что сейчас уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате к очным встречам в Минске нет. Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подчеркивал необходимость сменить место переговоров Трехсторонней контактной группы, выбрав для этого нейтральную страну.

Ситуация на фронте

Украинский военный погиб сегодня на Донбассе. Российские гибридные формирования 4 раза обстреляли позиции ВСУ с начала суток. Об этом сообщает штаб ООС. За сутки 29 сентября – 7 обстрелов. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

В ОРДЛО возвращается «комендантский час»

Об этом сообщают информационные ресурсы группировки «ЛНР». В ОРЛО напоминают, что за нарушение требований режима комендантского часа, который действует с 11 часов вечера до 4 утра, предусмотрена «административная ответственность». Сегодня отмена комендантского часа заканчивается и на территории отдельных районов Донецкой области.

На шахте Засядько уже неделю ищут горняка, пропавшего после пожара

Так называемое «МЧС ДНР» сообщает, что в шахте продолжается активное тушение пожара – охлаждают горящие элементы крепи и тлеющий уголь. Напомним, что на предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.

Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей. Ранее в этом месяце в правительстве заявили, что не планируют повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение грядущего отопительного сезона, однако добавили, что цена может несколько колебаться в зависимости от теплокоммунэнерго.

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