Найманці воюють за $300. Як Росія на Донбасі заманює у своє військо

У підконтрольних Росії збройних формуваннях – некомплект особового складу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Тому в ОРДЛО розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу. Скільки зараз Кремль платить найманцям, та які умови пропонує на тлі безробіття та високих цін в окупованих містах?

Росія почала «економити» бойовиків. Тих, хто вже перебуває у збройних формуваннях, не відпускають зі служби навіть після закінчення контракту. Людям, які мають російські паспорти, не видають їх фізично: документи зберігаються у штабах пунктів постійної дислокації підрозділів.

Чому? Бо люди з російськими паспортами легко можуть виїхати на територію Росії – для заробітку або переховування від командування своїх колишніх підрозділів.

Інформація про складну кадрову ситуацію у збройних формуваннях Росії на Донбасі з’являлася і раніше.

На «некомплекті», низькому грошовому забезпеченні та бойовому дусі наголошував колишній ватажок угруповань «ЛДНР», громадянин Росії Ігор Гіркін (Стрелков).

Про низький бойовий дух теперішнього «покоління» бойовиків говорять і так звані «ополченці першої хвилі», що брали участь у війні на Донбасі на боці Росії від самого її початку.

«Пряники»: без бойових завдань і поближче до Донецька

Зараз в оголошеннях про прийом на контрактну службу в контрольованих Росією підрозділах нерідко вказують на відсутність бойових завдань (БЗ), або «бойових». Тобто обіцяють: по вас ЗСУ не стрілятимуть! Також важливим аргументом є служба в Донецьку замість відалених позицій. Інколи навіть вказується, скільки від центру міста до пункту постійної дислокації, де проходитиме служба.

За участь у БЗ пропонують доплати на рівні 1-2% від денного окладу. При цьому, деякі підрозділи участь у бойових діях обіцяють «за бажанням». Там де підрозділ постійно бере участь у бойових діях, це вказується як перевага для тих, хто хоче заробити більше грошей чи дійсно йде у збройні формування «за адреналіном».

Абревіатури «СОЧ» та «НУК» – це «самовольное оставление части» та «несоблюдение условий контракта».

Зарплата вища, ніж у цивільних донеччан

Рівень грошового забезпечення майже однаковий у різних пропозиціях, залежить від звання та посади, він може бути від 16500 до 25000 російських рублів. Це від 6000 до 9000 тисяч гривень за офіційним курсом ($230-343). На окупованих територіях Росія оцінює середні зарплати цивільних у 15 тисяч рублів, тобто трохи більше від 5 тисяч гривень, а за даними Радіо Донбас.Реалії, і такі знайти важко.

У квітні 2021 року гібридна адміністрація Донецька оголосила про перший «строковий призов» у ОРДЛО.

З 1 квітня до 15 липня 2021 року угруповання планували набрати 200 чоловіків 1994–2003 років народження, які не перебувають у запасі. З 1 жовтня по 31 грудня 2021 року оголошений вже другий призов на військову службу громадян 1994–2003 років народження. Служба триває шість місяців. Перший призов угруповання назвало добровільним.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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