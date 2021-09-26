С таким вопросом к Радио Донбасс.Реалии обратился 18-летний Сергей, который проживает на оккупированной территории. Он за время войны ни разу не выезжал на свободные территории. И у него нет украинского паспорта.

Это может касаться многих молодых людей в ОРДЛО, которые повзрослели за время конфликта, и еще не оформили ни один украинский документ. Что делать? Кратно ответ звучит так: бери все документы, какие есть, и выезжай.



Получить украинский паспорт можно. Первое, что необходимо сделать, – пересечь линию разграничения. Для таких случаев у пограничников, которые работают на пунктах пропуска, есть определенный порядок.

Как рассказала пресс-офицер Луганского погранотряда Татьяна Летошко, нужно прийти на украинский КПВВ; желательно со свидетельством о рождении украинского образца. Но если его нет, то можно и без него. Пограничники не отправляют человека обратно, но передают его представителям Национальной полиции для подтверждения личности.

После этого нужно обратиться в одно из управлений Государственной миграционной службы на свободной территории. Список их можно посмотреть на сайте госоргана.

Какие нужны документы?



– Свидетельство о рождении или другой документ, который подтверждает факт рождения;

– Оригиналы документов, которые подтверждают личность, а также украинское гражданство хотя бы одного из родителей. Т.е. желательно выезжать с родителями;

– Также нужно предоставить хотя бы какой-то документ, в котором есть фотография. Если такого документа нет, то нужно в произвольной форме написать заявление, в котором нужно указать как можно больше информации. О месте проживая, учебы. Информацию о родителях, родственниках. Все это необходимо для проведения процедуры подтверждения личности.

Бери все, что есть

Вообще исчерпывающего списка необходимых документов нет. Желательно брать все, что есть. Ведь что-то из этого может помочь. Больше о перечне документов можно узнать по телефонам «горячих линий», которые также есть на сайте Государственной миграционной службы.

А если отказ?

Миграционная служба может и отказать в выдаче паспорта, если подтвердить личность не удастся. Однако с этим отказом можно будет обратиться в суд. И тогда именно решение суда будет основанием для выдачи паспорта.

После подачи документов на оформление паспорта человеку выдается специальная справка, с которой он сможет пересекать линию разграничения.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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