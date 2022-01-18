«Путин хочет бомбить Швецию»: зачем в TikTok пугают детей ЕС?

Шведские дети боятся войны с Россией. И все из-за того, что ролики об этом они увидели... в TikTok. Детей и подростков пугают ядерными бомбардировками, да еще и под русский рэп. Как эти ролики попали на глаза именно шведским детям? Могут ли спецслужбы Кремля получить доступ к механизмам TikTok? Эксперты говорят: кампания в Швеции может быть социальным экспериментом – как дестабилизировать общество, у которого в общем-то очень высокий иммунитет к манипуляциям.

Этот ролик в TikTok длится 11 секунд. Песня для ролика называется «Пожалуйста, не плачь». В видео две картинки. Первая – скрин публикации в шведском издании Aftonbladet. Она называется «Угроза Путина Швеции может дать ответный удар». Шведский журналист Вольфганг Ханссон (Wolfgang Hansson) пишет о том, что российский лидер Владимир Путин пытается создать параллельную реальность, выставляя НАТО – агрессором, а Россию – жертвой. Но такая тактика запугивания, по мнению шведского журналиста, может иметь неприятные последствия, когда Швеция и Финляндия будут приближаться к членству в НАТО. «Путин своими угрозами рискует укусить себя за хвост» – заявляет Ханссон. На скрине автор видео вместе с плачущими смайликами написал: «Швеция умирает».

Следующая картинка – это коллаж из двух фото. Слева – часть карты Европы, можно разглядеть названия стран: Швеция, Финляндия. На карте разместили желто-черную эмблему радиации внутри двух красных кругов. Справа на картинке – фото Владимира Путина. Похоже, автор намекает, что Путин угрожает Швеции ядерным ударом. На этих картинках написали: «Россия будет бомбить Швецию», «Почему Россия, я не хочу умирать».

Этому ролику поставили восемьсот лайков и написали к нему почти полтысячи комментариев. Например, на фразу «Швецию пытаются напугать, чтобы мы не вступали в НАТО», есть такой ответ: «Не Россия, США хотят (напугать – ред.)». Есть комментарий с плачущим смайликом – «Мой папа военный». Еще один пользователь признается: «Папа сказал, что это неправда, но я все еще боюсь».

Также в TikTok опубликовали ролики, авторы которых утверждают, например, что Россия будет атаковать всю Швецию, как Украину; Путин хочет захватить Швецию, Россия вторгнется в Швецию; российские корабли уже на пути в Балтийское море.

В одном из роликов – скриншот публикации из издания Aftonbladet. Ее название – «Путин хочет править Швецией». И тут для шведской аудитории играет фрагмент песни российского рэп-дуэта «Miyagi & Andy Panda», звучат слова на русском – «моя дикая Кассандра». Этот же отрывок по странному совпадению использовали и в других видео на тему вторжения России.

Дети в Швеции напуганы войной

В Швеции уже озаботились влиянием таких роликов на детей и подростков. Журналист американского издания Defence One Элизабет Броу (Elizabeth Braw) обратила внимание на твит пользователя Emma Lukins.

«Нет, но правда ли, что в Tiktok качают информацию о том, что Швеция скоро будет в состоянии войны? Поговорите со своей молодежью», – написала пользователь.

В ответ один из пользователей написал, что его 12-летний ребенок видел подобные видео и не то, чтобы испугался, но стал задумчивым. Другой отметил, что обсудил эту тему со студентами: некоторые из них убеждены, благодаря TikTok, что Россия планирует вторжение в Швецию. Еще один пользователь написал, что младшей дочери «после постов снились кошмары».

Россия заинтересована в том, чтобы посеять страх

«Так кто же стоит за пугающими видео? Как и в случае с большей частью другой дезинформации, ни одна страна не взяла на себя ответственность, но Россия явно заинтересована в том, чтобы посеять страх и замешательство в стране, которая в последние годы начала восстанавливать свою оборону», – предполагает Элизабет Броу.

Дети переживают, будет ли сейчас война

А Aftonbladet цитирует шведского социолога Мари Ангсел (Marie Angsell ): «Дети переживают и задаются вопросами о том, будет ли сейчас война, и есть мысли о том, что будет. Дети часто беспокоятся в первую очередь о том, как что-то повлияет на них самих и их близких». Также социолог советует взрослым вникать в то, что смотрят дети и стараться «обезопасить ситуацию»: смотреть ролики вместе, говорить с ребенком о важных вещах, возможно, ограничить просмотр подобных видео, которые могут предлагать алгоритмы TikTok.

Сама Мари Ангсел работает в BRIS – организации по защите прав детей. Ангсел утверждает, что дети звонят в организацию и говорят о своих страхах перед Россией и войной.

Специалисты Кремля могли получить доступ к механизмам TikTok – медиаэксперт

Если пугающий контент выгоден Кремлю – дает ли приложение возможности для выбора аудитории (таргетирования)? То есть, можно ли целенаправленно выбрать детей и молодежь, которые живут в Швеции? Напрямую TikTok не анонсирует такую возможность. Но есть опыт утечек о работе других соцсетей, например, Фейсбука, когда оказалось, что внутри работают механизмы, о которых никто не знал, говорит Ангелина Ломакина, TikTok редакторка издания «Детектор медіа».

Возможно, спецслужбы Кремля получили доступ к этим механизмам

«В TikTok есть внутренние механизмы таргетирования и механизмы сбора информации про аудиторию, ее интересы: сколько времени люди проводят на определенном видео, что они лайкают. Таким образом формируется лента рекомендаций. И, возможно, потенциально, спецслужбы Кремля, которые распространяют пропаганду, получили доступ к этим механизмам и смогли собрать какую-то аналитику про интересы и про то, как выглядит аудитория, например, шведских подростков, и как можно потенциально создавать контент и вести свои аккаунты, чтобы потом на них старгетироваться. Такой вариант, скорее всего, возможен», – допускает Ломакина.

Это должны быть сложные механизмы сокрытия информации о своей геолокации

А можно ли определить, где географически расположен автор видео? Ангелина Ломакина отмечает: когда автор впервые регистрируется, то его видео в первую очередь таргетируются на людей, которые расположены рядом. А когда видео станет популярным, его увидят жители других городов и стран. То есть, авторы видео для Швеции должны находиться на территории Швеции.

«Есть разные теории, когда люди показывают, что с помощью VPN и SIM-карты, по идее, можно таргетироваться на людей из других стран. Я лично попробовала это ради эксперимента, – у меня не получилось. Возможно, это должны быть какие-то более сложные механизмы сокрытия информации о своей геолокации», – делится опытом Ангелина.

Где Швеция в российско-украинском конфликте?

Распространение роликов проходит на фоне концентрации российских войск на украинской границе и обострения отношений между Кремлем и Западом. Владимир Путин требует от НАТО юридические гарантии безопасности и нерасширения (как говорит российский дипломат Сергей Рябков, «НАТО надо собирать манатки» ). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на днях назвал) НАТО «орудием конфронтации», которое все ближе «подбирается» к границам РФ.

Швеция, в свою очередь, критикует требования Кремля. Например, министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила о санкциях в ответ на возможное вторжение России в Украину. Также Линде отбросила ультиматум России о нерасширении НАТО.

15 января российские СМИ распространили заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление в североатлантический альянс, то их могут принять уже на следующий день.

Может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности

В свою очередь замглавы российского МИДа Александр Грушко уже угрожал Европе после встречи с представителями НАТО 12 января: «Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием».

Готланд: защитить остров от россиян

В связи с ростом военной активности России в Балтийском море Швеция усилила меры безопасности на острове Готланд. Город Висби, административный центр острова, патрулируют военные на бронетранспортерах.

Это сделали после того, как три российских десантных корабля через скандинавские проливы вошли в Балтийское море. А до этого, 6 декабря 2021 года, о Готланде вспомнили в эфире канала «Россия 24».

На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты

Говоря о якобы неправдоподобных планах вторжения в Украину, которые публикуют в западных СМИ, военный эксперт Игорь Коротченко «пофантазировал» о плане захвата Балтии. Вот какую роль в этом плане россиянин приготовил шведскому острову, обведя его на карте красным цветом: «На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты, которые доставили туда зенитные ракетные системы С-400 и одновременно береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион»… Все Балтийское море находится под прицелом российских «Бастионов».

Кстати, остров Готланд во время русско-шведской войны в начале ХІХ века на несколько недель оккупировали российские солдаты.

Кремль развивает новый гибридный сценарий – Жовтенко

Если говорить о контенте, – то крупные социальные сети и коммуникационные платформы (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok) давно уже утратили национальную принадлежность, поэтому очень маловероятно, что за роликами с российской угрозой стоит именно Китай, считает Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам международной безопасности. По его мнению, речь идет о контенте из России, который распространяют, возможно, при участии китайских групп хакеров или других, союзных с Кремлем государств. Таким образом, уверен Жовтенко, Россия оттачивает инструмент гибридного влияния, который начали развивать еще с середины 2000-х годов, задолго до аннексии Крыма и войны на Донбассе. Как примеры, эксперт приводит масштабную кибератаку на Эстонию в 2007 году и протесты в США во время военных учений Jade Helm в 2015 году, которые россияне спровоцировали через Facebook и Twitter.

Это попытка деморализации общества Швеции через детей и молодежь

«Все, что связано с российским гибридным сценарием, с его эволюцией, в первую очередь направлено на то, чтобы дестабилизировать и деморализовать целевую аудиторию, то есть, общество той страны, против которой направлен этот гибридный сценарий. В принципе, то, что происходит в Швеции – это один из новых аспектов. Это попытка деморализации общества Швеции через детей и молодежь. Ведь то, что дети будут находиться в стрессовом состоянии, будет влиять и на родителей, и на их точку зрения на события в Швеции и вокруг Швеции», – анализирует эксперт цели гибридной агрессии Кремля.

Тарас Жовтенко замечает: контент, который пугает шведских детей, подвязан к обещанию Расмуссена о быстром принятии Швеции и Финляндии в НАТО. Конечно, формально можно заметить, что все эти видео могут подтолкнуть Швецию к НАТО. Но эксперт обращает внимание: ролики не имеют цели в чем-то убедить аудиторию – они просто нагнетают страх. А дестабилизированную напуганную аудиторию можно убедить в чем угодно.

Могут даже заявить, что это месть Украины за кибератаки

«Это хорошая стартовая площадка для Кремля для того, чтобы, во-первых, можно было обвинять НАТО в использовании грязных инструментов для затягивания государств в Альянс. А, с другой стороны, всегда можно говорить, что это русофобия, западные антироссийские настроения. Могут даже заявить, что это месть Украины за кибератаки», – прогнозирует Жовтенко.

Также эксперт говорит о важности вопроса «стойкости общества», который на восьмом году гибридной агрессии России против Украины и Запада стал актуальным в странах НАТО как один из факторов обеспечения безопасности. То есть, это качество общества быть в равновесии безотносительно к внешним угрозам, в том числе и информационно-психологическим. И один из способов разбалансировать эту стойкость, – зайти со стороны детей как самой незащищенной части этого общества. В связи с этим, кампанию в Швеции эксперт называет «гибридным социальным экспериментом», как изнутри дестабилизировать стойкое к политическому или военному влиянию общество через самую уязвимую точку.

Нам надо готовиться уже сейчас

«Безусловно, нам надо готовиться уже сейчас. На восьмом году войны мы уже убедились: то, что сегодня Кремль использует в тестовом режиме, завтра превращается в стандартный инструмент дестабилизации, – считает Тарас Жовтенко. – Понятно, что сегодня-завтра мы с этими вещами не столкнемся, потому что Кремлю еще надо будет изучить эффект и оценить результаты от этой кампании. Но определенные элементы подобного давления на детей и подростков, и через них давления на все общество, – будут, скорее всего, одним из будущих российских гибридных инструментов, которые будут широко использоваться. И, если этот инструмент обратят против, и мы не будем к этому готовы, может быть поздно».

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