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СБУ: за минулий рік нейтралізували понад 2 тисячі кібератак на урядові ресурси

«За матеріалами СБУ, 80 зловмисників притягнуто до кримінальної відповідальності, 26 із них засуджено до різних термінів покарання»

Служба безпеки України заявляє, що за минулий рік нейтралізувала понад дві тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

«За матеріалами СБУ, 80 зловмисників притягнуто до кримінальної відповідальності, 26 із них засуджено до різних термінів покарання. Крім того, у ході слідчо-оперативних дій викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ. За завданням своїх «кураторів», вони проводили ворожі інформаційні диверсії», – кажуть у СБУ.

Зокрема, за повідомленням спецслужби, протягом 2021 року заблокували:

  • кібератаку на українські урядові ресурси, плановану представниками підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Вісьмом особам повідомили про підозру у державній зраді;
  • роботу транснаціональної групи хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних й іноземних компаній вірусом Egregor. Збитки від дій зловмисників у СБУ оцінили в понад 80 млн доларів;
  • спецоперацію воєнної розвідки Росії щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення в Україні «призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх»;
  • понад 20 ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів, які поширювали «деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні», зокрема дезінформацію щодо ситуації з COVID-19;
  • схему оформлення дозвільних документів моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди становив більше ніж 150 млн доларів.

Вранці 14 січня стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.

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