СБУ: за минулий рік нейтралізували понад 2 тисячі кібератак на урядові ресурси

Служба безпеки України заявляє, що за минулий рік нейтралізувала понад дві тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

«За матеріалами СБУ, 80 зловмисників притягнуто до кримінальної відповідальності, 26 із них засуджено до різних термінів покарання. Крім того, у ході слідчо-оперативних дій викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ. За завданням своїх «кураторів», вони проводили ворожі інформаційні диверсії», – кажуть у СБУ.

Зокрема, за повідомленням спецслужби, протягом 2021 року заблокували:

кібератаку на українські урядові ресурси, плановану представниками підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon. Вісьмом особам повідомили про підозру у державній зраді;

роботу транснаціональної групи хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних й іноземних компаній вірусом Egregor. Збитки від дій зловмисників у СБУ оцінили в понад 80 млн доларів;

спецоперацію воєнної розвідки Росії щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення в Україні «призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх»;

понад 20 ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів, які поширювали «деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні», зокрема дезінформацію щодо ситуації з COVID-19;

схему оформлення дозвільних документів моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди становив більше ніж 150 млн доларів.

Вранці 14 січня стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.