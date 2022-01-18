Київський апеляційний та Окружний адміністративний суди отримали повідомлення про мінування

Два столичних суди повідомили, що отримали повідомлення про мінування своїх приміщень. Як повідомив 18 січня Київський апеляційний суд, установа змушена припинити роботу для перевірки правоохоронців.

«Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду», – йдеться в повідомленні.

Окружний адміністративний суд Києва отримав повідомлення про мінування свого приміщення на вулиці Болбочана, 8.

«Ведуться заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково», – заявили в суді.

Напередодні станції Київського метрополітену «Позняки» і «Дарниця» на певний час ввечері понеділка довелося закрити на вхід і вихід для пасажирів через дзвінок про замінування. Зрештою вибухових предметів на станціях не знайшли, їхню роботу відновили.