Ще одну станцію столичної підземки закрили на перевірку

У Київському метрополітені ввечері понеділка довелося закрити на вхід і вихід станцію «Театральна» через дзвінок про замінування. Це сталося незабаром після того, як перевірили і відкрили дві інші станції «Позняки» і «Дарниця».

«Станцію «Театральна», а також пересадочний вузол зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні дві станції на лівому березі Дніпра закривали із невеликою різницею у часі одна за одною у «час пік».