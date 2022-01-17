У Києві ввечері «мінували» дві станції метро, небезпечних предметів не виявили

У Київському метрополітені повідомили про відновлення роботи станцій «Позняки» і «Дарниця», які на певний час ввечері понеділка довелося закрити на вхід і вихід для пасажирів через дзвінок про замінування.

«Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі», – повідомила пресслужба підземки.

Обидві станції на лівому березі Дніпра закривали із невеликою різницею у часі одна за одною у «час пік».

Повідомлення із заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко.

Санкція статті за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.