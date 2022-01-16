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Новини | Суспільство

Невідомі «замінували» найбільші ТРЦ Києва та аеропорт «Жуляни»

Пошуком вибухівки займалися представники національної поліції та СБУ

Правоохоронці у неділю отримали анонімні дзвінки про замінування кількох найбільших торговельно-розважальних центрів Києва, зокрема Gulliveг, Ocean Plaza та універмагу «Україна», повідомила Радіо Свобода речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці Світлана Водолага.

«Півгодини тому представники Служби безпеки України повідомили нам, що вибухівки там не знайдено», - сказала Водолага.

За її словами, 15 січня надійшло неправдиве повідомлення про замінування аеропорту «Жуляни».

Серія дзвінків про «замінування» надійшла після масштабної кібератаки на урядові сайти, про яку стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

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