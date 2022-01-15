До кібератак на Україну можуть бути причетні спецслужби Білорусі – РНБО

Хакерське угруповання UNC1151 може бути причетним до останніх кібератак на українські урядові сайти, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк.

«Ця кібершпигунська група афільована зі спецслужбами Білорусі», – сказав Демедюк в інтерв’ю агенції Рейтер.

За словами Демедюка, який раніше очолював кіберполіцію України, UNC1151 має досвід хакерських атак проти Польщі і країн Балтії.

«Злам сайтів був лиш прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом», – додав він.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».