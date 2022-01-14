Українські дипломати працюють із міжнародними партнерами для посилення кібербезпеки – МЗС

Українська дипломатична служба почала зовнішньополітичну роботу дя запобігання кібератакам, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 14 січня.

«На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби українська дипломатична служба розпочала додаткові контакти із міжнародними партнерами задля посилення спроможностей України протидіяти кібератакам та розвивати системи кіберзахисту», – написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Ніколенко вказав на те, що сайт МЗС відновив роботу, внаслідок атаки його контент не постраждав. За його словами, витоку службової інформації у відомстві не зафіксували, внутрішні ІТ-системи працюють у штатному режимі.

«Вживаємо практичних заходів для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном», – додав речник міністерства.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

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Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».