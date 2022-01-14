Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Єрмак заявив про готовність України відповісти на кібернапади на урядові сайти

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак каже, що сайти зі сфери критичної інфраструктури не постраждали, бо добре захищені

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про готовність України відповісти на кібератаку на урядові сайти, але офіційну остаточну реакцію на подію і її причини буде надано після консультацій з партнерами. Про це Єрмак сказав у прямому включенні під час дискусії на запрошення аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council), США.

«Ми перебуваємо у близькій координації з нашими партнерами зі США і Великобританії, і, звісно, ми абсолютно будемо готові відповісти на цю атаку і продовжити працювати з нашими партнерами, щоб захиститися», – сказав Єрмак.

За його словами, він отримав від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова дані, що «на цей момент практично 90% сайтів відновили роботу».

«Наразі служби безпеки та наші слідчі глибоко аналузують ситуацію», – сказав Єрмак, і додав, що сайти зі сфери критичної інфраструктури не постраждали, бо добре захищені.

Нинішні кібератаки він назвав лише частиною спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися». А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ поінформував, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення співпраці у кіберпросторі.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG