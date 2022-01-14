Федоров про хакерську атаку: дані українців – у безпеці

Дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Деякі державні сайти атаковані. Частину вимкнули адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Більшість сайтів вже відновлено. Дані українців – у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів», – написав він у телеграмі.

За словами Федорова, застосунок «Дія» працював і працює стабільно».

Він додав, що фахівці Мінцифри допомагають у розслідуванні СБУ, кіберполіції і Держспецзв’язку.

Тим часом, у кіберполіції повідомили, що спільно з Держспецзв’язку та Службою безпеки України збирають цифрові докази і встановлюють причетних до вчинення кібератак.

«Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Раніше в СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося.

Про кібератаку на урядові сайти вранці 14 січня повідомило у фейсбуці Міністерство освіти і науки, сайт якого також не працює.

На стартовій сторінці Міністерства закордонних справ було розміщене оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською), в якому йшлося про нібито завантаження особистих даних у загальну мережу.

У Службі безпеки України раніше повідомляли, що в грудні 2021 року припинили 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, а за перше півріччя минулого року нейтралізували понад тисячу кібератак й інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.