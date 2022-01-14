Хакери атакували урядові сайти в Україні у ніч на 14 січня – МОН

В Україні в ніч з 13 на 14 січня відбулася хакерська атака на сайти уряду і низки міністерств, інформація про це з’явилася на сторінці Міністерства освіти і науки у фейсбуці.

«У зв’язку з глобальною атакою в ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює», – йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція.

Не працюють також сайти Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів.

Крім того, недоступний сайт «Дії». Там вказано: «У зв’язку з необхідністю проведення планових технічних робіт доступ до Кабінету тимчасово обмежений. Приносимо вибачення за незручності. Спробуйте, будь ласка, пізніше».

На стартовій сторінці МЗС розміщене оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською): «Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі».

У кіберполіції ситуацію наразі не коментували.

У Службі безпеки України раніше повідомляли, що в грудні 2021 року припинили 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, а за перше півріччя минулого року нейтралізували понад тисячу кібератак й інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.