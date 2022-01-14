СБУ про атаку хакерів: витоку даних, за попередньою інформацією, не відбулося

Служба безпеки України заявляє, що, за попередніми даними, витоку персональних даних внаслідок хакерських атак на урядові сайти в ніч на 14 січня, не відбулося. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому СБУ вранці 14 січня.

«У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. При цьому контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних, за попередньою інформацією, не відбулося», – наголосили в СБУ.

Там також додали, що застосунок «Дія» працює в штатному режимі.

У СБУ повідомили, що для недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

«Служба безпеки України і Держспецзв’язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

Про те, хто може стояти за атаками, не повідомляють.

Про кібератаку на урядові сайти вранці 14 січня повідомило у фейсбуці Міністерство освіти і науки, сайт якого також не працює.

На стартовій сторінці Міністерства закордонних справ було розміщене оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською), в якому йшлося про нібито завантаження особистих даних у загальну мережу.

У Службі безпеки України раніше повідомляли, що в грудні 2021 року припинили 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, а за перше півріччя минулого року нейтралізували понад тисячу кібератак й інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.