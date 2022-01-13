СБУ спільно зі спецслужбами США та Британії викрила хакерський сервіс з оборудками на 1 млн дол

У Службі безпеки України повідомили, що спільно з кіберполіцією та американськими і британськими фахівцями провели спецоперацію із ліквідації хакерського сервісу з оборудками на мільйон доларів.

«Було викрито зловмисників, які здійснювали хакерські атаки на іноземні компанії, а також надавали платні послуги із підміни ІР-адрес іншим хакерам. За попередніми оцінками, за час діяльності група «заробила» понад один мільйон доларів. На відміну від «звичайних» VPN-сервісів, які можна легально купити і користуватися кожному, послуги зловмисників мали набагато ширший функціонал. Зокрема, дозволяли одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми. Тобто, це був суто «бандитський» сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи правоохоронним органам», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, організували сервіс громадяни України, у тому числі й ті, що перебувають у розшуку іноземних правоохоронних органів.

«Адміністрували роботу сервісу із домашніх персональних комп’ютерів, а для уникнення відповідальності за свою протиправну діяльність, – маскувалися під різноманітними нікнеймами в мережі Darknet. Послуги сервісу були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що зловмисники проводили складні фінансові операції із використанням низки онлайн сервісів, у тому числі й заборонених в Україні.

«У ході обшуків, проведених за місцем фактичного мешкання та перебування зловмисників та в їх автомобілях, виявлено і вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності», – йдеться в повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.