СБУ: за хакерами Armagedon, які вчинили понад 5 тисяч кібератак на Україну, стояла ФСБ Росії

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що під іменем угруповання хакерів Armagedon/Gamaredon діяли співробітники російської ФСБ, які з 2014 року здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.

«За наявною інформацією, хакерське угруповання Armagedon – це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно «працював» по Україні. Цей «напрям роботи» координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Так, за даними спецслужби, з 2014 року підрозділ ФСБ провів понад 5 тисяч кібератак і намагався «заразити» понад 1,5 тисячі урядових комп’ютерних систем. Основною їхньою метою був контроль над об’єктами критичної інфраструктури; викрадення та збирання розвідувальних даних; проведення акцій інформаційно-психологічного впливу; блокування інформаційних систем.

СБУ повідомляє, що її співробітникам удалося встановити імена «зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати докази їхньої причетності до атак», попри те, що вони використали «свої вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та «прикриття» в інтернеті».

П’ятьом учасникам хакерської групи оголошено про підозру за статтею 111 («Державна зрада») Кримінального кодексу України. Також розпочато розслідування для притягнення співробітників ФСБ Росії до відповідальності за статтями про шпигунство, несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин та створення шкідливих програм.