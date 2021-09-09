Прокуратура Німеччини почала розслідування через ймовірні кібератаки з боку Росії – ЗМІ

Німецька прокуратура розпочала офіційне розслідування щодо серії кібератак, спрямованих проти німецьких політиків, в яких Міністерство закордонних справ звинуватило Росію, повідомляють ЗМІ.

Речник федеральної прокуратури Німеччини заявив журналістам 9 вересня, що розслідування відкрили «за підозрою у шпигунстві».

Розслідування відбувається під час передвиборної кампанії в Німеччині. Парламентські вибори там призначені на 26 вересня, і жодна з основних партій не має вирішальної переваги, згідно з опитуваннями.

Служби держбезпеки повідомляли парламенту Німеччини щонайменше тричі цього року про кібератаки іноземних спецслужб на законодавців.

6 вересня Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що уряд має «достовірну інформацію» про те, що за атаками стоїть хакерське угруповання Ghostwriter, «кіберактори російської держави і, зокрема, російська військова розвідка ГРУ».

У МЗС додали, що висловили протест російській владі.

У травні 2020 року канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила про наявність доказів причетності Росії до кібератаки на системи німецького парламенту в 2015 році.