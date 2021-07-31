Мін’юст США: російські хакери зламали комп’ютери в службах 27 прокурорів

Міністерство юстиції США заявляє, що хакери, відповідальні за масштабну кібератаку на SolarWinds, зламали акаунти у службах понад двох десятків прокурорів у 15 штатах США та окрузі Колумбія. Про це йдеться в додатку до заяви про напад на SolarWinds, виданому в п’ятницю, повідомляє «Голос Америки».

Згідно із заявою, зловмисники мали доступ до зламаних акаунтів з травня по грудень 2020 року. «Такі дані включають всі надіслані, отримані і збережені електронні листи, додатки, які були в цих акаунтах протягом цього часу», – наголосили у відомстві.

У Росії поки не коментували цю заяву.

Атака стала частиною масштабної кібератаки на SolarWinds, яка відбулася наприкінці минулого року і під час якої хакерам вдалося скористатися уразливими елементами платформи SolarWinds Orion, щоб отримати доступ до урядових мереж США, а також мереж багатьох компаній.

США в квітні звинуватили російську зовнішню розвідку у нападі. У відповідь на кібернапад і зусилля Росії по втручанню в вибори, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про висилку 10 дипломатів, а також запровадили додаткові санкції щодо Росії.

Росія заперечує свою відповідальність за напад.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив, що масштабна кібератака на США може призвести до фактичної «гарячої війни», згадавши в своїй заяві Росію та Китай як загрози національній безпеці США.