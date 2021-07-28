Байден застерігає, що кібератаки можуть призвести до «гарячої війни»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив, що масштабна кібератака на США може призвести до фактичної «гарячої війни», згадавши в своїй заяві Росію та Китай як загрози національній безпеці США.

«Я вважаю дуже ймовірним, що ми опинимося у війні, якщо опинимося – у справжній гарячій війні із великою державою – внаслідок кіберзламу зі значними наслідками, і ця ймовірність зростає в рази», – сказав Байден у своїй промові перед розвідувальним співтовариством США 27 липня.

Президент США звернув увагу на дедалі більшу кількість кібератак на державні установи та приватну промисловість, які американська влада пов’язує з Росією та Китаєм.

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Кібербезпека вийшла на перше місце в порядку денному адміністрації Байдена після низки атак протягом перших шести місяців його перебування на посаді, в тому числі атак із вимогами викупу.

На черговому саміті в Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним Байден заявив, що лідери двох країн обговорили питання заборони використання 16 типів критичної інфраструктури для кібератак, в тому числі об’єктів енергетичного та водного секторів.

Байден вступив в офіс, маючи справу з наслідками хакерської атаки SolarWinds, яка торкнулася американських урядових установ та бізнесу – складною атакою, в якій звинувачують російських урядових хакерів.

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Ймовірно базовані в Росії злочинні угрупування також пов’язані з гучними атаками заради викупів, спрямованими на нафтопровід Colonial Pipeline, м’ясопереробний гігант JBS та ІТ-компанію Kaseya, злам якої вплинув на сотні підприємств у всьому світі.

Сполучені Штати та їхні західні союзники раніше цього місяця звинуватили Китай у глобальній хакерській кампанії, яка включала масовану атаку на програмне забезпечення Microsoft, і звинуватили Пекін у співучасті з хакерами у вимогах та інших кібератаках.