США офіційно звинуватили Китай у зламі поштової системи Microsoft

Адміністрація президента США Джо Байдена 19 липня офіційно звинуватила владу Китаю у зламі систем електронної пошти корпорації Microsoft, які використовують найбільші світові компанії, уряди і військові підрядники.

Вашингтон приєднався до широкої групи союзників, в тому числі з числа членів НАТО, які раніше засудили Пекін за кібератаки по всьому світу, пише The New York Times.

Згідно із заявою Білого дому, американська адміністрація вперше звинуватила Китай у тому, що він платить злочинним групам за організацію масштабних зламів, у тому числі за хакерські атаки з використанням програм-вимагачів з метою збагачення на мільйони доларів.

Компанія Microsoft раніше в зв’язку з березневою кібератакою, коли були зламані десятки тисяч комп’ютерів і мереж по всьому світу, вказала на хакерів, пов’язаних із Міністерством держбезпеки Китаю. Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 липня наголосив, що це китайське відомство сприяло створенню цілої «хакерської екосистеми», учасники якої здійснюють як операції, спонсоровані державою, так і ведуть злочинну діяльність для власної фінансової вигоди.

Про будь-які стримувальні заходи проти КНР у відповідь на кібератаки США поки не оголошують.

The New York Times зазначає, що такі серйозні звинувачення на адресу Китаю з боку НАТО і Євросоюзу – подія рідкісна, оскільки держави, що входять до цих структур, украй неохоче вдаються до публічної критики на адресу свого головного торгового партнера.

Влада США раніше неодноразово звинувачувала владу Росії та хакерські групи, які діють із російської території, в масштабних кібератаках. У відповідь на ці атаки Вашингтон запровадив санкції проти Москви. Запроваджуючи санкції і домагаючись засудження дій Китаю з боку своїх союзників, адміністрація президента Байдена глибше, ніж будь-коли раніше в сучасній історії, занурюється в «цифрову холодну війну» з двома основними геополітичними суперниками, наголошують автори публікації в New York Times.

І Москва, і Пекін категорично заперечують причетність до кібератак.