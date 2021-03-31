Російських хакерів підозрюють у крадіжці пошти Держдепартаменту США – Politico

Хакери отримали доступ до декількох тисяч листів Державного департаменту США минулого року. Листування вело Бюро у справах Європи і Євразії та Бюро у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону. Як пише видання Politico з посиланням на джерела в Конгресі США і на одного неназваним американського чиновника, зловмисники могли бути з Росії та пов’язані з Кремлем.

За інформацією видання, злом став другим успішним викраденням листів Держдепартаменту російськими хакерами за 10 років. Раніше дипломатичне листування США з’являлося на сайті WikiLeaks, численні джерела стверджували, що листи могла передати проєкту російська розвідка. Зараз невідомо, чи були в минулорічній витоку секретних даних, уточнює журнал.

Як зазначає Politico, витік листів сталася минулого року, але раніше про нього не повідомляли. Офіційні особи і російське посольство інформацію про це виданню не прокоментували. У грудні стало відомо, що державні відомства США зазнали безпрецедентної за масштабом хакерської атаки, однак, чи була крадіжка листів частиною цього злому – невідомо.

Виявлена в грудні атака тривала більш ніж пів року і торкнулася федеральних відомств США, великих приватних компаній і державних установ інших країн. У березні стало відомо про масову атаку на десятки тисяч організацій через поштові сервіси Microsoft.