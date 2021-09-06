Німеччина закликала Росію зупинити кібератаки на законодавців

Німеччина заявляє, що висловила Росії протест через спроби викрадення даних у політиків, спрямовані, як підозрюють у Берліні, на те, щоб поширювати «дезінформацію» перед виборами в Німеччині.

«Федеральний уряд рішуче закликає уряд Росії негайно припинити ці неприйнятні кібератаки», – заявила 6 вересня речниця Міністерства закордонних справ Андреа Зассе, додавши, що представник МЗС минулого тижня висунув таку саму вимогу колезі з російського міністерства.

Зассе не коментувала масштаби кібератак або можливу шкоду, але сказала, що німецький уряд «залишає за собою право вживати подальших заходів».

«У федерального уряду є надійні відомості, згідно з якими, за атаками стоїть [хакерське угруповання] Ghostwriter, кіберактори російської держави і, зокрема, російська військова розвідка ГРУ», – повідомила Зассе.

За даними американської компанії з кібербезпеки FireEye, Ghostwriter існує щонайменше з 2017 року, вона діє «відповідно до інтересів безпеки Росії». Група спеціалізується на поширенні дезінформації, в першу чергу серед жителів Литви, Латвії та Польщі, в основному про ставлення до присутності сил НАТО в Східній Європі.

Парламентські вибори пройдуть у Німеччині 26 вересня. Кандидат від партії, що перемогла, як очікується, обійме посаду канцлера. Анґела Меркель, яка керує роботою федерального уряду з 2005 року, своєї кандидатури не висувала.

У травні 2020 року Меркель повідомила про наявність доказів причетності Росії до кібератаки на системи німецького парламенту в 2015 році.