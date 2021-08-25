У Німеччині соціал-демократи вперше за 15 років мають вищий рейтинг, ніж ХДС/ХСС

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) вперше за останні 15 років обігнала за рівнем підтримки виборців Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Ангели Меркель. Про це свідчать результати опитування дослідницького інституту Forsa.

Опитування проводили з 17 по 23 серпня на замовлення медіагрупи RTL. У ньому взяли участь близько 2500 респондентів.

Дані показали, що за блок консервативних партій – ХДС/ХСС (Християнсько-соціальний союз) зараз готові голосувати 22 відсотки, а за соціал-демократів – 23. На третьому місці за рівнем підтримки наразі перебувають «Зелені». За них хочуть голосувати 18 відсотків виборців. Далі йдуть «Вільна демократична партія Німеччини» з 12 відсотками, популісти з правої «Альтернативи для Німеччини» з 10 відсотками і Ліва партія, у якої 6 відсотків голосів.

Як пише «Німецька хвиля», рейтинг блоку ХДС / ХСС, до якого належить канцлер Ангела Меркель, продовжує знижуватися за п’ять тижнів до парламентських виборів. За останній тиждень він втратив один процентний пункт симпатій. Це найгірший показник блоку консерваторів за всю історію опитувань, проведених Forsa з 1984 року.

Парламентські вибори відбудуться у Німеччині 26 вересня. Кандидат від партії, що перемогла, як очікується, стане канцлером. Ангела Меркель, яка керує роботою федерального уряду з 2005 року, своєї кандидатури не висувала.