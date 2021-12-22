В Україні зростає кількість кібератак на державний і приватний сектор – Держспецзв’язку

Щокварталу кількість кібератак на державний і приватний сектор України збільшується на 10-12%, повідомила Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації.

«Такий приріст зумовлений значним переходом роботи компаній у цифровий простір, у зв’язку з пандемією COVID-19. Тенденція до збільшення кіберінцидентів спостерігається у всьому світі. Так, з 5 000 інцидентів на тиждень у лютому 2020 року, їхня кількість зросла до 200 000 на тиждень у квітні 2021 року, йдеться у звіті Financial Stability Board. Тож, актуальність кібербезпеки для функціонування бізнесу з кожним днем лише зростає», – йдеться в повідомленні.

У Держспецзв’язку наголосили, що, маючи до мільйона кіберінцидентів щотижня, українські компанії повинні піклуватися про безпеку, як ніколи раніше, інакше вони ризикують зазнати значних фінансових втрат через кібератаки і витік даних.

Цього тижня американське видання New York Times повідомило, що Росія готує нові кібератаки проти енергетичної системи урядових ресурсів України, а Сполучені Штати і Велика Британія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви.

У 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України.