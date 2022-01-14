Боррель: можна здогадатися, хто стоїть за кібератакою на урядові сайти в Україні

В Європейському союзі мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, те, хто стоїть за нападом, наразі невідомо, але «ми можемо здогадатися».

«Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні подолати цю кібератаку. На жаль, ми знали, що це може статися… Важко сказати (хто за цим стоїть). Я не можу нікого звинувачувати, оскільки у мене немає доказів, але ми можемо здогадатися», – сказав Боррель журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у західному французькому портовому місті Бресті.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, що сталася в ніч на 14 січня, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові веб-сайти й інфраструктуру в минулому.

Про кібератаку на урядові сайти вранці 14 січня повідомило у фейсбуці Міністерство освіти і науки, сайт якого також не працює.

На стартовій сторінці Міністерства закордонних справ було розміщене оголошення, написане трьома мовами (українською, російською і польською), в якому йшлося про нібито завантаження особистих даних у загальну мережу.

В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

У Службі безпеки України раніше повідомляли, що в грудні 2021 року припинили 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади, а за перше півріччя минулого року нейтралізували понад тисячу кібератак й інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури.