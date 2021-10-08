Microsoft: Росія відповідальна за більшість спонсорованих державою кібератак минулого року

На Росію припадає більшість кібератак, спонсорованих державою, ціллю хакерів ставали переважно урядові установи США та аналітичні центри. Про це йдеться у оприлюдненому 7 жовтня звіті компанії Microsoft.

Зломи, в яких використовувалися уразливості в програмному забезпеченні Microsoft, отримали широкий розголос після їх виявлення наприкінці минулого року. Офіційні особи США звинуватили у нападах російську службу зовнішньої розвідки (СЗР), там однак заперечили причетність до зломів.

СЗР разом з російською військовою розвідкою ГРУ та головною внутрішньою службою безпеки ФСБ відомі своїми активними кіберопераціями, як для шпигунства, так і для потенційно руйнівних атак.

У звіті також згадуються Північна Корея, Іран та Китай.

За даними Microsoft, у період з червня 2020 року по липень 2021 року на Китай припадало менш ніж 1 з 10 спроб злому, підтримуваних державою, про які йдеться в звіті.

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін обговорювали проблему кібератак на зустрічі у Женеві в червні. Тоді Байден закликав російського колегу покарати російських кіберзлочинців, причетних до атак.

Цього тижня глава Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури США заявив під час заходу, організованого The Washington Post, що спецслужби США не помітили якихось значних змін відтоді.

В цілому, за даними Microsoft, спроби злому з боку Росії виросли до 58 відсотків від всіх зломів, виявлених компанією в період 2020-2021 років.

Північна Корея була другою країною за кількістю атак з показником 23 відсотки. Частка Китаю впала до 8 відсотків.