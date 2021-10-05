Збій Facebook, Instagram, Whatsapp та інших систем: які висновки фахівців?

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг уже зазнав прямих збитків у мільйони доларів, а непрямі збитки компаній та установ від збою у фейсбуці та інших платформ лише оцінюються. Збій, який стався увечері 4 жовтня і тривав щонайменше п'ять годин, викликав бурхливу реакцію в соцмережах, як тільки користувачі знову змогли користуватися сервісами. Увечері 5 жовтня знову почали скаржитися користувачі Експерти ж кажуть про загрози, які тепер стали очевидними.
Соціальні мережі, стверджують фахівці, давно вже стали чи не головною платформою для спілкування, обміну інформацією, поширення контенту, навчання і саморозвитку, і, звісно, – для ведення бізнесу. Завжди під рукою, доступні з будь-якої точки, де є інтернет, блискавичні у дії і відкриті для усіх, хто опанував найпростіші навички користування.
І раптом таке...
Палітра реакцій користувачів умістила увесь спектр емоцій: від страху, що даними можуть заволодіти хакери – до радості від доведення факту, що найнадійнішим є лише безпосереднє спілкування.
Наведемо кілька реакцій:
У літописах 4 жовтня буде згадуватись як «День, коли впав ФБ»
Глобальний збій у Фейсбук та Інстаграм. Марк Цукерберг втратив більше 6 мільярдів доларів. Та це ніщо проти того, що ми втратили спокій
В народу все валится з рук,
Коли помирає ФЕЙСБУК -
І вип'єш п'ять раз по сто грам,
Коли вмира ІНСТАГРАМ.
А на ранок всі, хто зраджував із Твіттером повернулись додому
І лаяти той клятий Фейсбук приємніше таки на рідному Фейсбуці.
Я знов і знов стверджую, Що чим менше сидиш у соцмережах, тим більше ти людина. Тим більше в тебе добра і творчості.
Окрім цього, мережами ширився жарт, що глобальний збій стався через те, що «Марк Цукерберг заснув обличчям на клавіатурі, натиснувши при цьому гарячі клавіші, які запустили функцію «вийти з Facebook» для усіх користувачів. А заснув він тому, що дуже втомився видаляти фейки».
Що ж сталося?
- Після 18-ї години 4 жовтня 2021 року Instagram, Facebook і Whatsapp – комунікаційні платформи для мільярдів людей – перестали працювати у звичному режимі. Повідомлення не відправлялися, контент не публікувався, пости перестали відкриватися.
- Онлайн-платформа Downdetector, яка відстежує статус вебсайтів в режимі реального часу, повідомила про десятки тисяч повідомлень користувачів зі скаргами на перебої в роботі Instagram, Facebook і Whatsapp, а також про збої в електронних системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.
- Соцмережі не працювали щонайменше 5 годин, а тоді поступово почали відновлювати роботу. Про відновлення роботи сервісів у фейсбуці повідомили близько першої ночі за Києвом. При цьому в компанії тоді не назвали причин глобального збою.
- Вранці очільник компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив на своїй сторінці у фейсбуці про відновлення роботи Facebook, WhatsApp, Instagram і вибачився за збій: «Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер повертаються в Мережу. Вибачте за сьогоднішній збій – я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми».
- Тоді і компанія Facebook пояснила, що кількагодинний збій у роботі сервісу і його ресурсів 4 жовтня спричинили «зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних».
- Збій найперше вдарив по самому Марку Цукербергу. Як повідомило агентство Bloomberg, Цукрберг втратив 6 мільярдів доларів власних статків. Через масовий розпродаж акцій Facebook Inc. ціни на них впали на 4,9%. З середини вересня падіння склало приблизно 15%. Зниження акцій соцмережі у ціні призвело до того, що статок самого Цукерберга скоротився до 121,6 мільярда доларів. У рейтингу найбагатших людей світу він опустився на п’яту сходинку, пропустивши вперед Біла Ґейтса. Загалом, зазначає Bloomberg, за декілька тижнів власник Facebook втратив майже 20 мільярдів.
- Збій збігся у часі зі звинуваченнями, які висловила колишня співробітниця Facebook Френсіс Гауген у програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News. Гауген розповіла в ефірі, що місяць тому вона анонімно подала скаргу на компанію до правоохоронних органів, таємно скопіювавши тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. Вперше про це написала газета Wall Street Journal, не називаючи інформатора. Після чого Сенат США 30 вересня викликав на слухання директора глобального відділу безпеки Facebook Антигону Девіс. У телевізійному інтерв'ю Гауген розкрила себе і сказала: «Я постійно помічала у фейсбуці, що існував конфлікт інтересів між тим, що добре для громадськості, і тим, що добре для компанії. І Facebook знову і знову обирав власні інтереси, як-то заробляння грошей».
- Були повідомлення, що хакери під час збою у роботі мереж викрали велику кількість даних користувачів. Facebook це заперечив.
- Увечері 5 жовтня знову почали скаржитися користувачі Instagram. Вони не можуть увійти в обліковий запис, мають труднощі із завантаженням фото а відправленням повідомлень. Скарги надходять зі США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших європейських країн.
Які наслідки?
Радіо Свобода попросило прокоментувати ситуацію управлінця у сфері IT, фахівця із систем штучного інтелекту Георгія Вишню:
– Учорашнє відключення аплікацій компанії Facеbook (не тільки її соціальних платформ Facebook та Instagram, а й інших сервісів – Whatsapp, Facebook Messenger, OculusVR, Workplace тощо) продемонструвало, наскільки сучасний світ з його орієнтацією на хмарові платформи та широким використанням сучасних IT-технологій, стає вразливим до проблем, що трапляються всередині однієї єдиної компанії.
Непряма шкода компаніям та їхнім операціям була завдана
Оскільки платформами й сервісами від Facebook нині послуговуються більш ніж 3,5 млрд користувачів у всьому світі, учорашнє відключення стало глобальною проблемою.
І хоча компанія запевняє громадськість, що проблема сталася внаслідок помилки в конфігурації її хмарової IT-інфраструктури при черговому оновленні і дані користувачів не були жодним чином пошкоджені або втрачені, все одно непряма шкода компаніям та їхнім операціям була завдана.
Зараз тільки розпочнуть оцінювати розмір цих непрямих збитків.
У той же час, варто звернути увагу на факти, які не набувають поки що широкого висвітлення у mainstream media.
За даними глобальних трекінгових систем, що відстежують мережеві інциденти по всьому світу (наприклад https://downdetector.com/ та https://livemap.pingdom.com/), в той самий час, як сталися масивні відключення платформ Facebook, істотні проблеми із доступністю сервісів мали деякі інші соціальні мережі (наприклад, Twitter, Telegram, TickTok) та мережі провайдерів мобільного зв’язку та інтернету в Північній Америці (Verizon, AT&T) та Західній Європі (T-Mobile).
Тому за скупою інформацією про «помилку в налаштуваннях протоколу BGP» при черговому оновленні платформ Facebook можуть стояти і більш масштабні проблеми. Проте, стверджувати щось напевне можна буде тільки тоді, коли буде достатньо інформації .
Які висновки?
З огляду на наймасштабніший збій у Facebook та інших його платформах, експерти радять як приватним так і бізнес-користувачам:
– не базувати важливі комунікації лише на одній соціальній платформі і в одному месенджері;
– не акумулювати важливий контент лише на одній сторінці у звичній соціальній мережі;
– робити копії важливого для вас контенту – даних, аналітичних матеріалів, фотографій, баз контактів, і зберігати їх на портативних автономних носіях, а дещо і у паперових копіях та друкованих фотознімках.
– бути готовим до того, що глобальні комунікаційні мережі можуть давати збій або й просто перестати працювати, тож треба уміти знаходити інформацію, ділитися нею і спілкуватися традиційними методами.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ