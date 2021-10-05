Збій Facebook, Instagram, Whatsapp та інших систем: які висновки фахівців?

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг уже зазнав прямих збитків у мільйони доларів, а непрямі збитки компаній та установ від збою у фейсбуці та інших платформ лише оцінюються. Збій, який стався увечері 4 жовтня і тривав щонайменше п'ять годин, викликав бурхливу реакцію в соцмережах, як тільки користувачі знову змогли користуватися сервісами. Увечері 5 жовтня знову почали скаржитися користувачі Експерти ж кажуть про загрози, які тепер стали очевидними.

Соціальні мережі, стверджують фахівці, давно вже стали чи не головною платформою для спілкування, обміну інформацією, поширення контенту, навчання і саморозвитку, і, звісно, – для ведення бізнесу. Завжди під рукою, доступні з будь-якої точки, де є інтернет, блискавичні у дії і відкриті для усіх, хто опанував найпростіші навички користування.

І раптом таке...

Палітра реакцій користувачів умістила увесь спектр емоцій: від страху, що даними можуть заволодіти хакери – до радості від доведення факту, що найнадійнішим є лише безпосереднє спілкування.

Наведемо кілька реакцій:

Sergey Martinenko:

У літописах 4 жовтня буде згадуватись як «День, коли впав ФБ»

Надія Страшко:

Глобальний збій у Фейсбук та Інстаграм. Марк Цукерберг втратив більше 6 мільярдів доларів. Та це ніщо проти того, що ми втратили спокій

Сергей Петухов:

В народу все валится з рук,

Коли помирає ФЕЙСБУК -

І вип'єш п'ять раз по сто грам,

Коли вмира ІНСТАГРАМ.

Volodymyr Viatrovych:

А на ранок всі, хто зраджував із Твіттером повернулись додому

І лаяти той клятий Фейсбук приємніше таки на рідному Фейсбуці.

Eugene Levchenko:

Я знов і знов стверджую, Що чим менше сидиш у соцмережах, тим більше ти людина. Тим більше в тебе добра і творчості.

Окрім цього, мережами ширився жарт, що глобальний збій стався через те, що «Марк Цукерберг заснув обличчям на клавіатурі, натиснувши при цьому гарячі клавіші, які запустили функцію «вийти з Facebook» для усіх користувачів. А заснув він тому, що дуже втомився видаляти фейки».

Що ж сталося?

Після 18-ї години 4 жовтня 2021 року Instagram, Facebook і Whatsapp – комунікаційні платформи для мільярдів людей – перестали працювати у звичному режимі. Повідомлення не відправлялися, контент не публікувався, пости перестали відкриватися.

Онлайн-платформа Downdetector, яка відстежує статус вебсайтів в режимі реального часу, повідомила про десятки тисяч повідомлень користувачів зі скаргами на перебої в роботі Instagram, Facebook і Whatsapp, а також про збої в електронних системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Соцмережі не працювали щонайменше 5 годин, а тоді поступово почали відновлювати роботу. Про відновлення роботи сервісів у фейсбуці повідомили близько першої ночі за Києвом. При цьому в компанії тоді не назвали причин глобального збою.

Вранці очільник компанії Facebook Марк Цукерберг повідомив на своїй сторінці у фейсбуці про відновлення роботи Facebook, WhatsApp, Instagram і вибачився за збій: «Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger тепер повертаються в Мережу. Вибачте за сьогоднішній збій – я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми».

Тоді і компанія Facebook пояснила, що кількагодинний збій у роботі сервісу і його ресурсів 4 жовтня спричинили «зміни конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних».

Збій найперше вдарив по самому Марку Цукербергу. Як повідомило агентство Bloomberg, Цукрберг втратив 6 мільярдів доларів власних статків. Через масовий розпродаж акцій Facebook Inc. ціни на них впали на 4,9%. З середини вересня падіння склало приблизно 15%. Зниження акцій соцмережі у ціні призвело до того, що статок самого Цукерберга скоротився до 121,6 мільярда доларів. У рейтингу найбагатших людей світу він опустився на п’яту сходинку, пропустивши вперед Біла Ґейтса. Загалом, зазначає Bloomberg, за декілька тижнів власник Facebook втратив майже 20 мільярдів.

Збій збігся у часі зі звинуваченнями, які висловила колишня співробітниця Facebook Френсіс Гауген у програмі 60 Minutes на телеканалі CBS News . Гауген розповіла в ефірі, що місяць тому вона анонімно подала скаргу на компанію до правоохоронних органів, таємно скопіювавши тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. Вперше про це написала газета Wall Street Journal , не називаючи інформатора. Після чого Сенат США 30 вересня викликав на слухання директора глобального відділу безпеки Facebook Антигону Девіс . У телевізійному інтерв'ю Гауген розкрила себе і сказала: «Я постійно помічала у фейсбуці, що існував конфлікт інтересів між тим, що добре для громадськості, і тим, що добре для компанії. І Facebook знову і знову обирав власні інтереси, як-то заробляння грошей».

на телеканалі . Гауген розповіла в ефірі, що місяць тому вона анонімно подала скаргу на компанію до правоохоронних органів, таємно скопіювавши тисячі сторінок внутрішніх документів Facebook. Вперше про це написала газета , не називаючи інформатора. Після чого 30 вересня викликав на слухання директора глобального відділу безпеки Facebook . У телевізійному інтерв'ю Гауген розкрила себе і сказала: «Я постійно помічала у фейсбуці, що існував конфлікт інтересів між тим, що добре для громадськості, і тим, що добре для компанії. І Facebook знову і знову обирав власні інтереси, як-то заробляння грошей». Були повідомлення, що хакери під час збою у роботі мереж викрали велику кількість даних користувачів. Facebook це заперечив.

Увечері 5 жовтня знову почали скаржитися користувачі Instagram. Вони не можуть увійти в обліковий запис, мають труднощі із завантаженням фото а відправленням повідомлень. Скарги надходять зі США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших європейських країн.

Які наслідки?

Радіо Свобода попросило прокоментувати ситуацію управлінця у сфері IT, фахівця із систем штучного інтелекту Георгія Вишню:

– Учорашнє відключення аплікацій компанії Facеbook (не тільки її соціальних платформ Facebook та Instagram, а й інших сервісів – Whatsapp, Facebook Messenger, OculusVR, Workplace тощо) продемонструвало, наскільки сучасний світ з його орієнтацією на хмарові платформи та широким використанням сучасних IT-технологій, стає вразливим до проблем, що трапляються всередині однієї єдиної компанії.

Непряма шкода компаніям та їхнім операціям була завдана

Оскільки платформами й сервісами від Facebook нині послуговуються більш ніж 3,5 млрд користувачів у всьому світі, учорашнє відключення стало глобальною проблемою.

І хоча компанія запевняє громадськість, що проблема сталася внаслідок помилки в конфігурації її хмарової IT-інфраструктури при черговому оновленні і дані користувачів не були жодним чином пошкоджені або втрачені, все одно непряма шкода компаніям та їхнім операціям була завдана.

Зараз тільки розпочнуть оцінювати розмір цих непрямих збитків.

У той же час, варто звернути увагу на факти, які не набувають поки що широкого висвітлення у mainstream media.

За даними глобальних трекінгових систем, що відстежують мережеві інциденти по всьому світу (наприклад https://downdetector.com/ та https://livemap.pingdom.com/), в той самий час, як сталися масивні відключення платформ Facebook, істотні проблеми із доступністю сервісів мали деякі інші соціальні мережі (наприклад, Twitter, Telegram, TickTok) та мережі провайдерів мобільного зв’язку та інтернету в Північній Америці (Verizon, AT&T) та Західній Європі (T-Mobile).

Тому за скупою інформацією про «помилку в налаштуваннях протоколу BGP» при черговому оновленні платформ Facebook можуть стояти і більш масштабні проблеми. Проте, стверджувати щось напевне можна буде тільки тоді, коли буде достатньо інформації .

Які висновки?

З огляду на наймасштабніший збій у Facebook та інших його платформах, експерти радять як приватним так і бізнес-користувачам:

– не базувати важливі комунікації лише на одній соціальній платформі і в одному месенджері;

– не акумулювати важливий контент лише на одній сторінці у звичній соціальній мережі;

– робити копії важливого для вас контенту – даних, аналітичних матеріалів, фотографій, баз контактів, і зберігати їх на портативних автономних носіях, а дещо і у паперових копіях та друкованих фотознімках.

– бути готовим до того, що глобальні комунікаційні мережі можуть давати збій або й просто перестати працювати, тож треба уміти знаходити інформацію, ділитися нею і спілкуватися традиційними методами.