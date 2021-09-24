Идентификация онлайн: как не потерять пенсию и социальные выплаты

Всем пенсионерам и получателям соцвыплат, в том числе и жителям оккупированных Донецка и Луганска, разрешили удаленную идентификацию. Если человек не может физически прийти в Пенсионный фонд – надо иметь под рукой смартфон, приложение «Дія» и доступ в интернет.

Авторизацию пользователя в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи «Дія.Підпис» правительство приравняло к физической идентификации. Таким образом, заявили чиновники, государство усовершенствовало механизм выплаты пенсий и пособий, в том числе, и для жителей ОРДЛО. Ведь из-за того, что гибридные силы России блокируют работу КПВВ, жители Донецка и Луганска не могут лично приехать на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

По состоянию на 23 сентября текст постановления не опубликовали.

Почему разрешили идентификацию онлайн

Причин изменений порядка было несколько. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Анастасия Одинцова, юристка по вопросам адвокации БФ «Право на захист».

Во-первых, раз в полгода проходить идентификацию в «Ощадбанке» должны и пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, и пенсионеры-переселенцы. Закрытие КПВВ из-за коронавируса и сегодняшняя блокада со стороны ОРДЛО привели к тому, что люди не смогли вовремя пройти идентификацию.

Во-вторых, в постановлении правительства 1596 говорится: если с карточки не снимают деньги более года, человек должен подать новое заявление, иначе пенсионные выплаты на карту прекратят: их будут передавать через почту. Но для переселенцев и жителей ОРДЛО, говорит Одинцова, нет такой опции, как переход на «Укрпошту».

Весной начали счета блокировать

Из-за этого, вспоминает юристка, заблокировали более 3-х тысяч счетов переселенцев: «Весной начали счета блокировать. То есть, если нельзя перевести пенсии на «Укрпошту», – соответственно начали блокироваться пенсионные выплаты граждан».

Потом выплаты пенсий возобновили, но вопрос остался: государство насчитывает пенсии и соцвыплаты, они лежат на счетах. И эти счета могут не использовать, либо их может использовать неизвестно кто: все-таки, надо идентифицировать получателя выплаты.

Приняв во внимание то, что многие мероприятия из-за коронавируса ушли в интернет и заработало приложение «Вдома», которое идентифицировало человека, – сотрудники БФ «Право на захист» предложили идентификацию онлайн.

Онлайн идентификация приравнивается к физической

«Этот вопрос у нас давно уже назревал. Особенно это касается граждан, которые остались в ОРДЛО, но не смогли приехать сейчас, например, для получения пенсионных выплат: это маломобильные, граждане с инвалидностью. Первые шаги мы видим: наконец-то вводится такое понятие, как «онлайн идентификация», которая приравнивается к физической идентификации», – анализирует правозащитница последствия решения правительства.

Условия для удаленной идентификации

Смартфон и интернет;

Приложение «Дія». Для авторизации в «Дії» нужна ID-карточка или авторизация через систему BankID. Список банков, которые поддерживают эту систему, здесь;

В приложении надо создать электронную подпись «Дія.Підпис»;

С электронной подписью надо авторизоваться на Портале пенсионного фонда Украины и идентифицировать себя онлайн.

ID-карточка – обязательное условие

Даниил Попков, координатор юридического направления БФ «Восток SOS», обращает внимание на то, что идентификацию через интернет не получится пройти, если у пенсионерки из Донецка, например, будет только бумажный украинский паспорт.

ID-карточка или биометрический заграничный паспорт. Иначе «Дія» не работает

«Только если у нее есть ID-карточка или биометрический заграничный паспорт. Иначе «Дія» не работает. «Дія.Підпис» не получится тогда воспользоваться, потому что документы подтягиваются из реестров Миграционной службы и из полученных новых документов», – напоминает Попков и добавляет: чтобы получить ID-карточку, надо лично выехать на подконтрольную Киеву территорию Донецкой или Луганской области. Также юрист советует людям не спешить и подождать публикации текста постановления правительства.

Если у вас есть вопросы по идентификации через интернет, обращайтесь за помощью к правозащитникам. Контакты есть, в том числе, на сайтах БФ «Право на захист» и БФ «Восток SOS».

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