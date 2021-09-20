В Одессе переселенцы перекрывают дорогу и выходят на акцию протеста – пятый день сидят без света. Их импровизированное общежитие отключили от электроснабжения по требованию балансодержателя здания. Больше сотни человек живут в бывшем общежитии одесского порта с 2017 года – сделали ремонт и провели новую проводку, но не могут легализоваться. Областные власти обещают перевести здание в жилой фонд и превратить в социальное жилье.

Переселенцы в Одессе пятый день живут без света – электроэнергию отключили по требованию балансодержателя здания, где с 2016 года живет больше сотни человек из Донецкой и Луганской областей, участники боевых действий и действующие военнослужащие.

20 сентября несколько десятков переселенцев, в том числе родители с детьми, вышли на акцию протеста под стены Одесской областной государственной администрации. Утром здесь прошло заседание рабочей группы, куда кроме переселенцев вошли представители областной государственной администрации и областного совета – собственника здания на улице Успенской, 4. Сами жители называют свое, с юридической точки зрения, самозахваченное, жилье «Успенка».

«Каждые полгода нам отключают свет. 16 сентября его снова отключили, мы уже четыре дня без электроэнергии. Мы не можем ни приготовить еду, ни помыться – ни мы, ни дети. Просто отключили электричество и отказываются включать», – говорит жительница дома Анна Чижова. Несмотря на постоянные проблемы с электрикой, люди оттуда не съезжают, говорит она. Если кто-то приехал, то там и живет. Раньше Анна жила в съемной комнате с двумя детьми, а в 2016-м – вместе с другими заселилась в пустующее здание в самом центре города.

Сегодня переселенцы просят включить им электроэнергию, здесь от нее зависит абсолютно все: и отопление, и горячая вода, и холодильники. Из примерно 140 жителей громады – 29 детей. С лета 2016 года, когда переселенцы заселились в пустовавшее тогда здание, здесь родилось четыре ребенка. Правда четыре человека умерло – последний 19 сентября, ему было 73 года, бывший шахтер. Не выдержало сердце.

После заседания рабочей группы часть переселенцев на несколько часов перекрыли проспект Шевченко – важную транспортную магистраль возле облгосадминистрации.

Также около 16:00 один из участников инициативной группы «Успенки» после нескольких часов ожидания включения электроэнергии встал в окно здания администрации и угрожал совершить самоубийство. После полутора часов переговоров он согласился не выпрыгивать в окно.

Переселенцы не могут оплатить электроэнергию – за них платит коммунальное предприятие

С 2017 года жители дома оплачивали электроэнергию компании «Одессаоблэнерго», а с 2021-го – пытались оплачивать ДТЕКу. В обоих случаях деньги возвращались на счет, поскольку оснований принимать их у компании-поставщика не было – договоров с отдельными жильцами не заключали.

«Нам дали экземпляр договора на оплату электроэнергии, мы его подписали. В «Одессаоблэнерго» сказали, что пришлют нам подписанный договор по почте. Но спустя месяц мы получили письмо, в котором нам отказали в заключении договора, поскольку у нас нет законных оснований для его заключения», – рассказала Радио Донбасс.Реалии жительница дома Юлия Пятаченко. Жители платили по реквизитам из договора, но деньги возвращали на счет плательщиков. На момент покупки ДТЕКом «Одессаоблэнерго» «долг» составлял примерно 227 тысяч гривен – их раздали жильцам, когда компанию продали, уточняет Пятаченко.

В ДТЕК Радио Свобода сообщили, что электроснабжение здания прекратили по требованию балансодержателя здания КП «Облтрансбуд». Письмо с этим требованием поступило в компанию еще 5 августа. Восстанавливать электроэнергию ДТЕК будут только если поступит заявка на повторное подключение от коммунального предприятия – с ними и заключен договор.

«5 августа на адрес «ДТЕК Одеські електромережі» поступило письмо от коммунального предприятия «Облтрансбуд», которое является балансодержателем здания по адресу ул. Успенская, 4, с требованием немедленно прекратить распределение электрической энергии. Причиной отключения назвали нарушение требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности. В письме отмечается, что эксплуатация электроустановок и электропитания объекта по этому адресу крайне опасно», – сообщили в ДТЕК.

Нежилое здание сделают социальным жильем – облсовет

В обладминистрации и облсовете говорят, что будут возвращать здание в жилой фонд – нежилым бывшее общежитие Одесского морского торгового порта стало только в 2014 году. По словам начальника юридического управления областного совета Романа Лебедева, на ближайшей сессии областного совета 18 ноября будут обсуждать возможность финансирования разработки проекта по переводу здания в жилой фонд. Затем решение должен будет рассмотреть исполком одесского горсовета.

Мы совместно с ОГА решили рассмотреть возможность перевести «Успенку» в статус социального жилья

«Поэтому мы совместно с ОГА и решили рассмотреть возможность такого решения – это здание перевести в статус социального жилья. Если это решение будет поддержано депутатским корпусом, то 18 ноября будут выделены деньги, разработана документация, переведено в социальное жилье и передано на баланс департамента соцзащиты», – сообщил Лебедев в ходе заседания рабочей группы.

Во время заседания жители «Успенки» также обратились к представителю омбудсмена в Одесской области Тарасу Кошевому. Он рассматривает отключение света как нарушение права гражданина на достаточный жизненный уровень.

«Я сейчас принимаю два обращения к уполномоченной Верховной Рады по вопросам прав человека по поводу нарушения прав на необходимые условия жизни. И мы будем реагировать и действовать в рамках наших полномочий», – заявил он. Раньше к нему из-за отключения электроэнергии жители «Успенки» не обращались.

Переселенцев могут готовить к выселению – жительница «Успенки»

Как рассказала Радио Свобода одна из жительниц дома Людмила Проценко, с 2017 года за электроэнергию фактически платило коммунальное предприятие «Облтрансбуд» – на это выделяли деньги из областного бюджета.

«Облтрансбуд» и областной совет подавали в суд. Проиграли в первой инстанции, а потом проиграли апелляцию. Суд вынес решение, что не будет разрывать договор до выяснения отношений между нами и областным советом как собственником – выселение, переселение и так далее», – говорит Проценко.

В январе 2021 компания перестала обслуживать задолженности и оплачивать коммунальные услуги – по словам Проценко, из-за изменений, связанных с децентрализацией. Сегодня на доме висят сотни тысяч гривен долга – за свет и за воду.

По словам местной жительницы, компания «Облтрансбуд» может готовиться к их выселению из занятой собственности через суд – недавно участковые полицейские составляли списки тех, кто реально живет в «Успенке».

На протяжении прошедших лет жителям дома неоднократно предлагали переехать – из Одессы в село Борщи на севере области, а также в село Степовое неподалеку от областного центра. Ни один из объектов не подошел переселенцам – по их словам, из-за отсутствия работы и неудовлетворительных жилых условий. Общежитие в Степовом так и не начали ремонтировать. Ни областной совет как собственник, ни «Облтрансбуд» публично не комментировали конфликт с переселенцами.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу