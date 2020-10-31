Как Украина может выполнить условия минских договоренностей? Почему большинство переселенцев проигнорировало местные выборы? И сколько лет понадобится на восстановление сгоревшего леса в Луганской области? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Нужна помощь миротворцев

Приглашение на оккупированные территории миротворческой миссии ООН во главе с Международной переходной администрацией стало бы важным инструментом имплементации Минских договоренностей. Это утверждает экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко, пишет сайт «Хвиля».

Однако, по словам эксперта, нужно помнить, что быстрая деоккупация Донбасса не в интересах Кремля. Россия наверняка попробует использовать право вето в ООН. Чтобы избежать этого, украинская сторона должна провести соответствующую разъяснительную работу с целью убеждения международного сообщества, что без приглашения на оккупированный Донбасс МПА невозможно выполнить все пункты Минских документов.

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Левченко отмечает, что если Россия заблокирует эту инициативу, то значит с самого начала она не собиралась выполнять Минские соглашения, а только имитировала переговорную деятельность.

Нет полноценной информационной кампании

Переселенцы в этом году впервые получили возможность проголосовать на местных выборах. Но по факту, большинство ВПЛ эту избирательную кампанию проигнорировало. Об этом пишет «Реальная Газета».

По данным Центризбиркома, всего место голосования изменили чуть больше 98 тысяч человек. Это почти в 3 с половиной раза меньше, чем перед вторым туром президентских выборов в прошлом году.

По мнению аналитика гражданской сети «Опора» и переселенца Александра Клюжева основная проблема заключается в отсутствии полноценной информационной кампании и времени для ее проведения.

Больше вопросов, чем ответов

Вопрос президента Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе был бы полностью оправдан если бы существовала концепция создания такой зоны. Пока же вопросов больше, чем ответов, утверждает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, пишет «Зеркало Недели».

По мнению аналитика, наиболее опасным сценарием является создание СЭЗ на оккупированных территориях в качестве дорожной карты реинтеграции. Тышкевич отмечает, что ветеранам войны будет сложно объяснить, что война, гибель их близких и друзей были за то, чтобы вчерашние боевики получили лучшие условия для ведения бизнеса.

Нет работы – нет жилья и еды

Пандемия коронавируса стала очередным испытанием для переселенцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, Международной организации по миграции, пишет сайт «Новости Донбасса».

По данным исследования, около 70% домохозяйств, в которых есть дети, отметили, что средств им хватает только на продукты. Более того, из-за падения дохода им пришлось ограничить рацион. Это также суровая реальность для 60% опрошенных домохозяйств, в которых живут исключительно пожилые люди в возрасте от 60 лет.

После шести лет вынужденного перемещения 60% переселенцев продолжают арендовать жилье, и почти треть (27%) из них подтвердили, что им грозит выселение из-за нехватки средств на оплату аренды. Переселенцы говорили о своих трудностях еще весной, после нескольких недель жизни в условиях жестких карантинных ограничений.

На восстановление леса потребуется 20 лет

Государственное лесное агентство подсчитывает убытки от сентябрьских пожаров на Луганщине. Лесники утверждают: на восстановление леса потребуется от 15-20 лет. А при стремительном изменении климата, времени понадобится больше. Всего огонь прошелся по площади более 20 тысяч гектаров. Об этом пишут журналисты «Громадського радио».

По словам директора Северодонецкого лесхоза Ивана Скуриды, лес вокруг Северодонецка выгорел почти на 80%, и в ближайшие два-три года здесь вероятны пылевые суховеи и сажевые бури. Кроме того, в дальнейшем, если не убрать поврежденные деревья, они будут падать от ветра, а это угроза жизни. Это огромная проблема всеукраинского масштаба, утверждает лесник.

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