В Украине почти 700 семей воспользовались госпрограммой «Доступная ипотека 7%», которую запустили в марте этого года. Оформить ипотеку могут переселенцы из Крым и Донбасса. Что думают о программе те, кто на нее подался?



Украинские банки выдали уже 696 кредитов на общую сумму 590 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Минфина. Всего же в банки поступило 1047 заявок на участие в программе. То есть было одобрено две трети заявок. Больше всего заявок на покупку жилья в Киеве и Киевской области. На двоих они набирают 2\3 заявок. Также активно участвуют в Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Воспользоваться этой программой могут переселенцы из Крыма и Донбасса.

Кому и как дают кредит

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратится в один из партнерских банков, которых определено больше 10-ти. Как государственные, так и коммерческие. Ознакомится со списком банков можно на сайте фонда развития предпринимательства.

Банки при принятии решения о выдаче кредита будут изучать платежеспособность клиента. Методология оценки платежеспособности у банков разная. Поэтому, какой должен быть доход, просчитывается в каждом конкретном случае.

Когда меня спрашивают – стоит ли пользоваться такой программой, я говорю, что стоит – переселенец



Один из тех, кто воспользовался этой программой – переселенец из Луганска, журналист Алексей Фалин. Он оформил кредит в марте. И вот уже полгода оплачивает его. Говорит, что проблем с оплатой части процентов государственным фондом нет. Деньги приходят вовремя. И сами условия кредитования называет вполне приемлемыми.

Сейчас это наиболее выгодные условия

«Когда меня спрашивают – стоит ли пользоваться такой программой, я говорю, что стоит. Потому, что сейчас это наиболее выгодные условия. Все-таки 7% – это уже не 12%, не 14% и тем более не 24%, которые были раньше», – говорит Алексей.

Однако предупреждает, что нужно быть готовым к определенным сложностям. Например, нужно сразу иметь больше денег, чем прописано в условиях программы – первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Однако есть много различных комиссий и дополнительных затрат.

Не факт, что мне бы согласовали кредит, но работы этих оценщиков я должен был оплатить

«Прежде чем оформить документы, мне нужно было сделать официальную оценку стоимости жилья. Через лицензированных оценщиков. То есть, еще не факт, что мне бы согласовали кредит, но работы этих оценщиков я должен был оплатить. Сумма там немаленькая. Раньше это было где-то 1,5 тысячи гривен. А сейчас мне это обошлось в 3 тысячи», – рассказал Алексей.

Таким образом, он потратил практически в 2 раза больше денег, чем изначально планировалось. И к этому нужно быть готовым. Также есть опасения, что на следующие годы могут не профинансировать программу из госбюджета и тогда нужно будет погашать не 7%, а почти 13%. Подробнее о своем опыте покупки жилья через госпрограмму Алексей рассказал в своем блоге.

Запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта. В ипотеку можно брать квартиры и индивидуальные жилые дома на первичном и вторичном рынке, которые введены в эксплуатацию с 2018 года.

Нормативная площадь - 50 метров квадратных для одного гражданина или семью из двух человек, затем дополнительно 20 метров квадратных на каждого следующего члена семьи.

Максимальная сумма ипотеки составит 2 млн. гривен, а максимальная стоимость предмета ипотеки – не более 2,5 млн. гривен.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу