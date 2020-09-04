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Десятого сентября заканчивается срок, когда переселенцы, трудовые мигранты и граждане без регистрации могут изменить избирательный адрес. Эта процедура позволит проголосовать на местных выборах. Однако вынужденные мигранты в Донецкой области неохотно используют эту возможность. Эксперты, в свою очередь, напоминают, что за злонамеренные махинации з избирательными адресами грозит уголовная ответственность.

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Переселенец из Донецка Андрей изменил свой избирательный адрес, как только представилась такая возможность. Говорит, что, прожив 6 лет в Краматорске, считает себя полноценным членом громады, и право выбирать местную власть для него имеет значение.

Это не то, что мне соизволили дать возможность проголосовать. Это мое право, которое у меня всегда было до войны

«Это мое базовое право. Поэтому и было не очень хорошее ощущение, потому что вроде как это право. Это не то, что мне соизволили дать возможность проголосовать. Это мое право, которое у меня всегда было до войны, то есть, я участвовал в выборах, в голосованиях. А тут вот раз – и ты живешь в той же самой стране, даже в той же самой области, общаешься со всеми людьми, принимаешь активное участие в жизни громады, точно знаешь, что влияешь на это, а вот в выборах, оказывается, какой-то не такой для выборов», – рассказывает Андрей.

Изменить избирательный адрес несложно, достаточно обратиться в орган ведения реестра избирателей с паспортом и заявлением. Никаких других документов, подтверждающих место фактического проживания, не требуется. При этом воспользовались своим правом голоса меньше тысячи переселенцев по всей области.

В области на сегодня всего 771 человек обратился в отделы госреестра избирателей, чтобы изменить избирательный адрес

«Я бы сказала, что активности практически нет. В области на сегодня всего 771 человек обратился в отделы госреестра избирателей, чтобы изменить избирательный адрес. Это очень мало. Наиболее активны жители больших городов: Краматорск, Славянск и Мариуполь», – рассказывает начальник отдела администрирования госреестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

Юрист одного из благотворительных фондов Максим Алексеев говорит, что за все лето к нему не обратился ни один человек с вопросом о том, как проголосовать переселенцам на местных выборах. Эксперт удивлен, что за право голоса для переселенцев боролись сотни активистов и общественных деятелей, а когда добились этого, то оказалось, что такое право не интересно людям.

Вы хотите, чтобы ваши интересы как переселенцев учитывались? Не интересы местной власти, а ваши интересы.

«Органы местной власти разрабатывают различные программы социально-экономического развития, поддержки переселенцев, реинтеграции. Вы хотите, чтобы ваши интересы как переселенцев учитывались? Не интересы местной власти, а ваши интересы. Пожалуйста, учитывайте и выдвигайте своих кандидатов. Участвуйте в обсуждениях программ партий. Будьте более активны, тогда вас услышат», – настаивает Максим Алексеев.

А вот кандидаты, в отличие от избирателей, традиционно проявляют сверхактивность, говорят наблюдатели. Официально предвыборная кампания начнется только завтра, но политическая реклама, чаще всего скрытая, ведется полным ходом.

Еще в августе мы фиксировали случаи политической рекламы и нарушений, связанных с деятельностью политиков и кандидатов

«Официально предвыборная кампания начнется 5 сентября. Это тот период, когда мы активно включимся в работу, сможем фиксировать нарушения при агитации и другие злоупотребления потенциальных кандидатов и политических партий. Но еще в августе мы фиксировали случаи политической рекламы и нарушений, связанных с деятельностью политиков и кандидатов», – рассказывает координатор наблюдения гражданской сети «Опора» в Донецкой области Наталия Боровская.

Наблюдатели и некоторые общественные деятели опасаются, злоупотреблений правом людей изменить избирательный адрес. Это может сделать любой человек в любом городе или поселке Украины. А, значит, есть большое пространство для фальсификаций. Ведь недобросовестные кандидаты могут зарегистрировать на любом участке огромное количество дополнительных избирателей. Правда за такие махинации всем участникам такой незаконной схемы грозит до 10 лет тюрьмы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)