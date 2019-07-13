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68 семей вынужденных переселенцев получили 12 июля жилье в Мариуполе по программе «Доступное жилье». Вручал ключи от квартир министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Поскольку в городе жилищное строительство не ведется, в ход идет вторичный рынок жилья.

Фонд служебного жилья за счет вторичного рынка недвижимости в Мариуполе начал формироваться с 2017 года. На деньги, выделенные по программе «Доступное жилье», предусматривающей финансирование 50/50 из государственных и муниципальных бюджетов, горсовет приобретает квартиры у населения и предоставляет их переселенцам согласно очереди. За два года существования программы постоянным жильем обзавелись около 300 семей из числа ВПЛ. Жилье это служебное, оно выдается сроком на 10 лет. По истечении этого срока владельцы могут жилье приватизировать. Есть еще один немаловажный фактор: получая жилье, переселенцы могут при желании в нем прописаться, не утратив при этом статус переселенца и сохранив социальные выплаты. Стать участником программы может каждый переселенец.

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Процедура не сложная. Документы самые простые. Можно получить любую консультацию, мы всегда готовы помочь

«Процедура не сложная. Люди собирают пакет документов и обращаются в ЦНАП (Центр оказания административных услуг – ред.). Документы самые простые – паспорт, справки о составе семьи и документы, подтверждающие родственные связи, если это семья, выписка из реестра об отсутствии жилья на подконтрольной Украине территории, справка переселенца. Процедура прозрачная, можно получить любую консультацию, мы всегда готовы помочь. Программа работает сейчас и будет работать в дальнейшем, мы останавливаться не намерены», – говорит директор департамента по работе с активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда.

Очередность получения жилья регулирует специальная комиссия по так называемой «бальной системе». Такой опыт позаимствован в Грузии, рассказывает Светлана Штенда, там такая система распределения жилья работает вполне успешно. Чем больше у переселенца причин получить жилье, чем больше он наберет баллов, тем скорее он это жилье получит. Главное – чтобы у претендента была справка переселенца с регистрацией в Мариуполе, добавляет она.

У нас бальная система предоставления жилья, нужны документы, дающие право на получение дополнительного количества баллов

«Поскольку у нас бальная система предоставления жилья, то нужны документы, дающие право на получение дополнительного количества баллов. Дополнительными баллами могут быть и справка об отсутствии жилья на подконтрольной территории Украины, и отсутствие транспортных средств, и справка с места работы, что человек является высококлассным специалистом и нуждается в первоочередном предоставлении жилья», – сказала Светлана Штенда.

Разумеется, город учитывает и свои интересы. Есть специалисты, в которых Мариуполь остро нуждается. Но, судя по тому, что среди обладателей жилья есть не только многодетные семьи, но и врачи, и младший медицинский персонал, учителя и полицейские, пожарные и военные, социальные работники, инженеры и рабочие, городу нужны специалисты в различных областях.

Сейчас в Мариуполе в очереди на получение жилья числится 700 человек. Скорость ее продвижения – понятие сугубо индивидуальное и зависящее от многих факторов. Переселенка Маргарита Шелихова сказала, что не ожидала так быстро получить квартиру.

Я не ожидала, думала, что это произойдет через пару лет, а тут три месяца не прошло. Квартиру получила на «Восточном»

«Я в феврале подала документы, в апреле забрала ответ, что нас поставили на учет, и через три месяца мне позвонили, чтобы за ордером приходила. Я не ожидала, думала, что это произойдет через пару лет, а тут три месяца не прошло. Квартиру получила на «Восточном». У меня – трое детей и бабушка. Счастливы все, просто не передать», – говорит Маргарита.

Два года назад, в начале реализации программы «Доступное жилье», финансирование составляло 30 миллионов гривен, в этом году сумма выросла до 46 миллионов гривен и есть тенденция к ее увеличению за счет государственных средств, сказал присутствующий на вручении ключей от квартир министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Теперь мы хотим изменить схему 50/50. Мы добьемся того, чтобы из государственного бюджета оплачивалось 70% покупаемого для ВПЛ жилья

«Полная интеграция переселенцев в новых городах напрямую зависит от жилья. Наиболее «продвинутым» в этом вопросе стал Мариуполь, здесь программа работает и власть думает о людях, которые переехали на новое место, лишившись дома, разорвав социальные связи. Эта программа сначала была внедрена в Мариуполе, потом в других городах, а теперь в Украине власти приняли общее постановление, чтобы принцип бальной системы использовался и в других ведомствах при распределении жилья. Мы специально его изучали, ездили в Грузию для этого. Только представьте: пилотный проект, стартовавший в Мариуполе, теперь заимствуется на национальном уровне. Теперь мы хотим изменить схему 50/50. Не все в правительстве это поддерживают, конечно, но мы добьемся того, чтобы из государственного бюджета оплачивалось 70% покупаемого для ВПЛ жилья», – сказал Вадим Черныш.

Мы не будем снижать уровень финансирования со стороны города

При этом финансирование из городского бюджета не изменится, сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко:«Мы не будем снижать уровень финансирования со стороны города. Если эта формула станет реальностью, мы сможем приобрести большее количество квартир».

Осенью стартует очередной этап программы. Город намерен приобрести для «новых мариупольцев» еще 100 квартир.

При всех положительных моментах программы «Доступное жилье» есть одно существенное «но» – вторичный рынок жилья не бесконечен, рано или поздно он себя исчерпает. На вопрос, как в этом случае городская власть будет продолжать программу предоставления жилья для переселенцев, в горсовете ответили коротко: «Будем строить».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).