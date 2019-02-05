Дніпропетровщина: у містечку для переселенців заявили, що їм втричі підняли ціну на житло

У найбільшому в Україні транзитному містечку для переселенців в Павлограді Дніпропетровської області втричі підвищили плату за житло, повідомили Радіо Свобода жителі цього містечка.

За їхніми словами, за січень за проживання у модулях вони будуть змушені заплатити 1850 гривень за одну людину. Минулого року тариф на проживання в містечку складав 550 гривень, а в момент його відкриття чотири роки тому – 150 гривень на місяць з людини.

Як зазначила жителька містечка, сім’я якої складається з трьох малолітніх дітей і мами, проживання в модулях стає недоступним для її родини.

«За новими тарифами, нам доведеться заплати понад 8 тисяч гривень на місяць. За такі гроші можна купити хату в селі під Павлоградом», – сказала переселенка.

За інформацією правозахисниці ГО «Правозахисна група «Січ» Наталії Кожиної, обслуговування транзитного містечка здійснює КП «Павлограджитлосервіс» Павлоградської міськради, отож підвищення тарифів мало відбутися згідно з рішенням сесії міськради. Водночас жителі містечка не поінформовані ані про рішення, ані про його обґрунтування.

«Нарахування тарифу відбувається не за квадратними метрами, а за кількістю людей, що проживають. Для всіх оплата однакова – для дорослих, дітей, інвалідів – а там багато людей з інвалідністю, є люди, які доглядають осіб з інвалідністю 1 групи, тобто лежачих, є багатодітні родини. Платіжок ще не було, але людей попередили усно. Ми подали запити до міськради, аби отримати обґрунтування підвищення і складові тарифу. У містечку є електропостачання, водопостачання та водовідведення, послуга з вивезення сміття. Однак у квитанціях у мешканців зазначена тільки загальна сума оплати», – розповіла Радіо Свобода Наталія Кожина.

Також, за її даними, наразі в транзитному містечку, де проживає близько 300 людей, встановлений один лічильник електроенергії – загальний обсяг спожитої енергії ділиться порівну на всіх.

Радіо Свобода підготувало свій інформаційний запит до мерії Павлограда, щоб з’ясувати ситуацію.

На Дніпропетровщині за підтримки німецької сторони створили п’ять модульних містечок для переселенців, зокрема, і найбільше в Україні транзитне містечко в Павлограді, відкрите в лютому 2015 року. Воно розраховане на 640 людей.