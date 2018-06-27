Программу «Доступное жилье» хотят похоронить в этом здании – так говорят переселенцы, вышедшие на акцию протеста к стенам Кабмина. На 2018 год на эту программу выделено 100 миллионов, но до сих пор ни одной квартиры переселенцы не получили. У чиновников постоянно возникают новые идеи, как сделать программу более эффективной, поэтому ее выполнение постоянно откладывается.

Акции протеста переселенцев можно быстро отличить от проплаченных собраний политических сил: достаточно подойти к любому участнику и услышишь реальную историю о скитаниях по углам и попытках обзавестись своим жильем.

Ирина из Донецка уже в Киеве родила третьего ребенка – Милании 7 месяцев. Но мама уже собирается выходить на работу: на одну зарплату мужа снимать квартиру и выживать невозможно. За ребенком будет помогать ухаживать 9-летняя средняя дочь, она еще помнит Донецк, рассказывает Ирина.

Ребенок до сих пор вспоминает игрушки, которые там остались, помнит еще ту жизнь, иногда вспоминает и плачет

«3 раза поменяли жилье с 2014 года, жилье ищем самое дешевое – без ремонта, с разбитой мебелью. Ребенок до сих пор вспоминает игрушки, которые там остались, помнит еще ту жизнь, иногда вспоминает и плачет. Законы в Украине не работают, чтобы они заработали, нужно выходить на такие митинги», – говорит переселенка Ирина.

В 2018 году «Доступное жилье» не выделило ни одной квартиры переселенцам

Переселенка Ольга Бобылева стала в очередь на программу «Доступное жилье». Она регулярно выходит на акции протеста переселенцев. Ольга говорит: пусть программа заработает и хоть кому-то достанутся квартиры.

Наша очередь №2060, надежда что эта программа нас выручит небольшая, даже если будет финансирование

«Мы стоим в очереди, наша очередь №2060, поэтому надежда на то, что эта программа нас выручит, небольшая. Даже если будет финансирование – неизвестно, когда до нас дойдет очередь. Мы бы очень хотели, чтобы финансирование программы увеличилось, возможно, и нам улыбнется удача», – надеется Ольга Бобылева.

Дети-переселенцы мечтают о своих кроватках и о месте на стене для похвальной грамоты

Первым делом я бы поставила удобную широкую кровать, потому что мы с сестрой спим на одной и подставляем стульчики

Дети Ольги Бобылевой, близнецы Юля и Лена, мечтают о своем жизненном пространстве и о нормальном месте для сна.

«Первым делом я бы поставила удобную широкую кровать, потому что мы с сестрой спим на одной и подставляем стульчики. Еще я бы хотела повесить на стену картину, которую я долго рисовала, и грамоту в рамочку», – мечтают Юля и Лена.

В Грузии после 2009 года, когда туда вторглись российские войска, тоже была волна переселенцев. Теперь там обеспечили жильем более половины нуждающихся. Грузинский опыт нужно использовать в Украине, считает глава всеукраинской организации переселенцев Руслан Калинин.

В Грузии из 270 тысяч переселенцев 140 тысяч обеспечены жильем, в Украине нужна политическая воля

«Я побывал в прошлом году в Грузии, они показали нам свой балловый (в зависимости от того, какая семья более нуждается в жилье – ред.) метод распределения квартир нуждающимся. Я думаю, он сможет у нас также успешно заработать, как и в Грузии. За 9 лет из 270 тысяч переселенцев 140 тысяч обеспечены жильем. И распределение квартир было согласно этой балловой системе. Эта система заработает и в Украине, но нужна политическая воля», – считает Руслан Калинин.

Минрегионбуд внес в «Доступное жилье» изменения и отложил ее исполнение

В Украине игнорируют любой опыт и сабботируют разумные начинания, считает глава правления общественной организации «Мій.Дім.UA» Юля Дрюк-Ильяшенко. Выделенные из бюджета в 2018 году на жилье 100 миллионов гривен так и не дошли до переселенцев. Однако в программу «Доступное жилье» снова вносятся изменения, которые откладывают ее исполнение.

Минрегион старается извлечь любые коррупционные механизмы в программе «Доступное жилье», жаль только, что программа не работает

«Министерство регионального развития старается извлечь любые коррупционные механизмы в программе «Доступное жилье». Например, убрали комиссию по отбору объектов. Теперь человек сам может отбирать себе квартиру, чтобы не было подозрений, что у Минрегона «договорняк» с застройщиками. Жаль только, что это начали принимать только в этом году, как будто нельзя было сделать в прошлом году. И сейчас мы бы не столкнулись с тем, что программа не работает», – говорит собравшимся переселенцам Юля Дрюк-Ильяшенко.

Ранее в Минрегионе объясняли: задежка с программой происходит на уровне Министерства финансов, которое не выдялет средства. В Минфине, в свою очередь, уже принимали обращения переселенцев на аналогичных митингах.

На льготное жилье на одного переселенца бюджет выделил примерно 100 гривен. Люди уже предлагают сами купить квартиры, и для этого взять кредит у государства, но все это уже четвертый год на стадии обсуждения.

ПОСЛЕНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)