Донбасс. Главное за день: Пенсионеры из ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию, Госдума – «нелегитимна»

Коротко о главных событиях 22 сентября, которые важны для украинского востока

Зеленский передал секретарю ООН список удерживаемых лиц в ОРДЛО, Крыму и в России

Президент Украины Владимир Зеленский передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список из почти 450 украинцев, удерживаемых в ОРДЛО, Крыму и в России. Он попросил генсека ООН посодействовать в освобождении заключенных. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент также поблагодарил собеседника за поддержку территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией на Донбассе.

Ситуация на фронте

Четыре раза российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 21 сентября. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 5 обстрелов. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

Верховная Рада признала выборы в Госдуму России – незаконными

Решение поддержали 322 народных депутата. В заявлении отмечаются нарушения Россией норм международного права, в частности привлечение к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами России. Постановлением Рада признала российские выборы незаконными, а Госдуму нелегитимной. В России решение украинских депутатов пока не комментировали.

Пенсионеры из ОРДЛО смогут удаленно пройти идентификацию

Это позволит им получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях «Ощадбанка» на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Минцифры разработало механизм удаленной электронной подписи «Дія. Підпис». С помощью нее получатель пенсии из ОРДЛО сможет проходить идентификацию на сайте Пенсионного фонда Украины.

«Укрзалізниця» возобновляет обычный график движения поездов на Донетчине

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика. Пригородные поезда Лиман – Скотоватая – Лозовая и Изюм – Скотоватая – Святогорск с 23 сентября возвращаются к обычному графику движения. Напомним, что с 9 сентября их маршруты были ограничены до станции Фенольная из-за артобстрела, который велся из неподконтрольной Украине территории.

«Донецкоблгазу» снова отсрочили аннулирование лицензии

НКРЭКУ отложила аннулирование лицензии компании до 1 декабря. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передает Укринформ. Лицензия на распределение газа должна была прекратить действие с 1 октября. Решение о лишении поставщика лицензии было принято из-за злоупотреблений при поставке природного газа.

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